香港PMI跌至51.3　企業續減聘人手　疫情損外貿需求

市場研究機構IHS Markit公布，經季節調整後，7月份香港採購經理指數(PMI)，由6月份的51.4微跌至51.3，顯示香港私營經濟的景氣度連續6個月好轉，而增長率則比6月放緩。

IHS Markit經濟部副總監Jingyi Pan表示，最新的數據顯示，經濟環境因疫情緩和而好轉，訂單需求與產出增長加快，同屬利好信號，但外貿需求仍未擺脫疫情衝擊，疲態再現。此外，企業仍然承受價格壓力。此外，他預期2021年香港經濟增長6.8%。

報告指出，產出指數與新訂單指數在7月份都處於50.0持平點之上，並連續第4個月上升。受訪業者指疫情漸緩，因而經濟好轉，客戶信心亦見轉旺，惠及兩項指數增長。

不過，海外市場對港製商品及服務的需求卻連續第2個月放緩，跌速亦較6月份加快。至於中國內地新接業務也不例外，訂單量已連續第2個月縮減，但跌速較6月放緩。業者透露，疫情持續衝擊外貿需求。

企業的採購數量和庫存水平連續第2個月縮減，反映業者在採購投入品方面，態度更為謹慎。

此外，企業累積更多未完成工作，但速度已較6月減慢。在訂單需度增加、投入品供不應求的情況下，企業連續第4個月積壓工作。此外，供應商持續第3個月延長貨運的履行時間，惟7月份的惡化程度已經紓緩。

訂單需求與產量雖見增長，但企業卻繼續減聘人手。調查資料顯示，裁員和員工請辭是僱員人數緊縮的原因；但員工成本卻連續第5個月上漲，其升速亦見2019年6月以來最快。

除工資成本上漲外，企業的採購成本也同時不斷飆升，造成整體投入成本的通脹加劇，呈兩個月高位。本地疫情雖改善，但海外疫情持續，導致原材料的成本上揚，對業者構成盈利壓力，促使企業將成本負擔轉嫁客戶。

整體而言，企業持續看好業務前景，7月份營商信心為兩個月以來最高。企業普遍憧憬，經濟復甦隨疫情緩解而持續下去。