美國網上券商Robinhood股價飆升　單日市值增546億元

備受散戶歡迎的交易平台Robinhood雖然在美掛牌首日股價跌破發行價，不過周二(8月3日)一洗頹風，在沒有利好因素下，收市仍漲24.2%，報46.8美元，市值暴增逾70億美元(約546億港元)，連升3個交易日，市後交易時段續飆逾11%，至52.25美元，並為網上論壇Reddit討論度次高的股票。

Wedbush證券執行董事Sahak Manuelian認為，Robinhood股票的交易金額相對小，顯示該股已經成為最新一檔網紅股。

Robinhood上周四(7月29日)掛牌，惟首日重挫逾8%，跌穿38美元的發行價，保留給自家客戶的股份僅吸引30多萬用戶參與，約佔總數的1.3%。

雖然Robinhood上市首日失利，但有「科技女股神」之稱的Cathie Wood，旗下ARK Investment仍在Robinhood IPO後持續買入股份，至今買入將近500萬股或2.26億美元。

此外，有「華爾街狂人」之稱的美國金融名咀克拉默(Jim Cramer)則在周一(8月2日)表示，如果Robinhood像支付公司Square收購Afterpay那樣進行併購交易，股價將飆漲。