港股倒升300點　騰訊反彈3%　阿里巴巴績後偏軟

港股早段跌近200點，惟逼近兩萬六關反彈，恒生指數倒升逾300點，重上26,500點水平。國企指數及科技指數齊升140點，主板成交約500億港元。

騰訊倒升3%領漲，股價重上460元水平；美團升2%；小米集團升2.3%；京東集團升0.7%；不過阿里巴巴績後受壓，股價跌0.6%。

多隻科技股亦彈得起，明源雲飆1成；阿里健康升4.6%；平安好醫生升4.6%；華虹半導體及中芯國際兩隻晶片股漲逾4%。

重磅股方面，滙豐控股彈1.3%；香港交易所升1.3%；友邦保險升1%；建設銀行及工商銀行升0.7%，合力推高大市。

受國策扶持的體育用品及汽車股保持強勢，安踏體育飆7.7%，是表現最佳藍籌；特步國際升12%；361度升9.2%；李寧升8%。比亞迪股份及吉利汽車升4.5%及3%；長城汽車升4.5%。

【09:21】港股開市偏軟 騰訊跌2% 濠賭股捱沽

港股開市偏軟，恒生指數跌32點，報26,161點；國企指數低開21點，報9,299點；科技指數跌50點，報6,645點。

內地官媒對網遊的抨擊「轉口風」，已迅速作出整改的騰訊股價開市仍跌2.4%，報435港元。網龍跌1.8%；中手游跌1.5%；網易跌0.6%；嗶哩嗶哩跌0.2%。

澳門防疫失守，通關無限期押後。濠賭股捱沽，銀河娛樂跌3.4%；澳博跌2.8%；永利澳門跌2.1%；新濠國際跌1.8%；金沙中國及美高梅中國跌0.6%。

內地推全民健身計劃，冀2025年體育產業總規模達5萬億人民幣。李寧及安踏兩大龍頭體品股開市飆7.7%及6.4%；特步國際升14.8%；361度升10.1%；中國動向升6.7%。