財新中國7月服務業PMI升至54.9　惟經濟下行壓力依然較大

財新中國7月服務業採購經理指數(PMI)錄得54.9，較6月的14個月低位50.3大幅上升4.6個百分點，顯示暑期來臨及珠三角疫情結束後服務業快速反彈；預期為50.5。

此前公布的7月財新中國製造業PMI下降1個百分點至50.3，為2020年5月以來最低。服務業PMI的強勁增長抵銷製造業PMI放緩的拖累，7月財新中國綜合PMI錄得53.1，較6月回升2.5個百分點，顯示中國整體經濟活動擴張加速。

財新中國製造業和服務業PMI走勢與統計局一致，綜合PMI走勢相悖。國家統計局公布的7月製造業PMI回落0.5個百分點至50.4，服務業商務活動指數較6月回升0.2個百分點至52.5，綜合PMI產出指數錄得52.4，回落0.5個百分點。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月製造業和服務業繼續維持擴張，供需總體向好，就業市場穩定。製造業和服務業成本端和銷售端價格指數均位於擴張區間，尤其是原材料價格居高不下，通脹壓力仍然較大。由於7月財新中國PMI相關數據調查恰逢廣東疫情結束和江蘇疫情暴發之間，服務業景氣度高企，製造業相比之下略顯疲弱。7月底局部地區疫情料將對8月PMI產生負面影響。目前國民經濟恢復基礎並不穩固，經濟下行壓力依然較大，企業家信心亦需呵護。

7月服務業供給和需求連續15個月保持擴張。7月服務業生產指數和新訂單數均較6月明顯提高。被調查企業表示，7月國內疫情得到控制，市況轉強，顧客數量和需求得到提振，產出也同步增長。不過，受7月製造業新訂單一年多來首次收縮的拖累，兩大行業綜合的新訂單總量雖持續增長，但增速偏低。相較於明顯提振的內需，7月服務業新出口訂單增長基本陷入停滯，顯示受疫情影響外需相對疲弱。

6月一度跌落至收縮區間的服務業就業指數，7月重回盛衰分界線以上，但擴張幅度有限。據反映，企業逐漸增加勞動力以適應擴張的市場需求，不過也有部分企業為控製成本而影響招工規模。由於新訂單增加而企業人手仍有不足，7月積壓工作量略有上升。

7月服務業投入價格指數和銷售價格指數再次大幅上升，通脹壓力再起。服務業購進價格指數在6月一度下降，7月明顯回升，超過盛衰分界線約5個百分點。受訪企業普遍表示，近期用工成本、燃料費用和原料價格皆有上揚。投入品成本上漲的壓力傳導至銷售端，7月銷售價格指數同樣攀升，未能延續6月的下降態勢。

服務業市場情緒保持樂觀，服務業經營預期指數較6月略有回升，但仍低於長期均值。業界普遍期望疫情結束後需求得以進一步釋放，此外新產品發布和產能提升等因素，也提振了市場預期。