港交所：聚焦ETF市場「大趨勢」

近年，氣候變化、人口老化、都市化增速、發展中經濟體崛起、顛覆性科技等趨勢在投資世界帶來明顯變化，並重塑了香港ETF市場。接下來，我們將探索香港ETF市場的「大趨勢」，以及當中的顛覆性科技所帶來的嶄新ETF投資產品。

●主題式ETF市場持續增長

到底何謂「大趨勢」？它是指在環球經濟中具有深遠影響、能夠改變人類生活的革命性變化。這些趨勢與周期性的短期投資主題不同，大趨勢是長期結構性轉變，可在未來數十年改變世界。其中，顛覆性科技是近年的市場焦點。

主題式ETF是投資於「大趨勢」其中一種簡便和具成本效益的工具，這種ETF投資於目標行業中多隻具代表性的股票，具有分散投資的優勢，讓投資者避免承受過大的個股風險。

香港的主題式ETF市場正穩步擴張，單計今年首季，流入香港上市主題式ETF的資金規模已達約150億港元，與2020年全年的流入規模相若。此外，目前香港主題式ETF的資產管理規模(AUM)約為450億港元，佔ETF總資產管理規模約10.8%1。

主題式ETF的主題行業種類亦持續增加，2021年7月，於香港交易所新上市的ETF共有5隻，全部皆為主題式ETF，涵蓋醫療保健、遊戲和娛樂、電子商務、半導體和中國科技。

●顛覆性科技的爆發時代

顛覆性科技其實並不陌生，在歷史中稱得上「顛覆性」科技的例子眾多，例如內燃引擎汽車取代馬匹、電池供電的電動汽車取代燃燒燃料的汽車。

儘管顛覆性科技(例如智能手機和互聯網等)一直存在，但它們的影響力近年愈見顯著，同時涉及多個領域，包括人工智能、大數據、雲端計算、數碼內容、金融科技及機械人等。這些科技都有助我們提高效率、降低成本、發展自動化技術、提供高度個人化產品和服務，並減少金融交易上的障礙等。總括而言，顛覆性科技可以改善我們的生活質素，推動發展智慧城市，亦有助人口老化國家應對勞動力短缺、生產力下降等問題。

●顛覆性增長潛力

顛覆性科技為我們生活帶來多方面的改變，同時亦創造了新的投資主題。2020年，香港市場五大價格升幅最高的ETF之中，有四隻皆為投資於顛覆性科技的產品 ，而其中一隻主要追蹤中國電動汽車行業的ETF，在2020年全年上漲123.1%，成為年內表現最佳的ETF2。半導體亦是近年備受市場關注的投資主題。

不過，「大趨勢」是長期的結構性變化，其推行速度或以年計，發展軌迹鮮有呈線性(linear)。因此，與投資多個行業、追蹤大市表現的基金相比，投資「大趨勢」的基金波動性或較大。此外，這類基金的最大風險莫過於其投資主題未能兌現，觸礁的原因各異，例如基金所投資的科技失效、政策終止支持，或宏觀經濟因素與投資主題背道而馳。

投資ETF涉及風險，無法保證獲利。投資者作出任何投資決定前，應先了解相關投資風險，以免蒙受損失。如欲了解有關香港上市ETF的資訊，歡迎瀏覽香港交易所網頁： www.hkex.com.hk/etp

香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁(Brian Roberts)