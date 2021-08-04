疫情重燃！內地經濟恐下行　野村降第3季GDP至5.1%

中國疫情再度升溫，影響了正值暑假旅遊高峰的旅遊業和民間消費，分析員因而重新審視經濟增長預測，中國下半年經濟恐面臨下行風險。

外媒報道，券商野村將中國第3季經濟增長預期從之前的6.4%下調至5.1%，並預計今年最後3個月的增長率為4.4%，低於5.3%。野村全年將國內經濟總值(GDP)增長預期從8.9%下調至8.2%。

Natwest Group Plc經濟學家Liu Peiqian表示，中國第3季GDP將面臨一些下滑風險，實際影響將取決於疫情爆發的時間長短，以及防疫隔離政策的程度。儘管中國在過去一年遇到幾次零星的疫情爆發，但規模較小而且很快就得到控制。然而，此次疫情爆發不僅導致旅遊景點關閉，飛機航班也遭到取消。

全球旅行研調機構OAG數據，本周中國航空公司預定座位數較上周減少9.8%，連兩周下降。目前航班運載量是2019年水平的95.7%，也是這5周以來，航空公司預訂座位首次低於疫情前。

疫情對脆弱的零售業復甦造成壓力，為今年下半年的經濟成長增加阻力，分析師預估，中國出口可能會放緩、房地產與基礎設施投資也會降溫。ING大中華區首席經濟學家彭藹嬈表示，迄今為止，在重工業或出口活動的地區尚未發現變種病毒感染病例，意味着對生產的影響應該有限。但她補充，如果在服務業或製造業的主要城市出現病例，經濟活動恐受波及。