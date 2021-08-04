【高盛推介】阿里業績後跌　低位可吼貼價低街貨購證

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周二(3日)升約0.8%並在收市後公布業績，截至今年6月底止，阿里首季度收入達2,057.4億元人民幣，按年增長34%。經營利潤達308.47億元人民幣，按年跌11%。及後有券商指阿里非公認會計準則股盈勝預期，並指管理層對公司長期增長持信心看法，宣布將股票回購計劃提高至150億美元。該行維持對阿里「買入」評級，目標價321元。

然而阿里周三(4日)低開約1.1%後曾跌穿190元水平，低見186.5元，及後跌幅收窄。

觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周二獲資金轉向流入，有約220萬元。

牛熊證方面，則見周二部署牛證的資金主要沽出176元以下收回價的產品，並有部分轉倉至176元以上收回價的產品。而周二部署熊證的資金亦主要沽出遠熊，並見有資金留意198元以下收回價的貼熊。

由於股價跌至近期低位，因此部署認購證時宜選擇貼價證以控風險，並且亦需注意產品的街貨量，宜選擇低街貨產品。此外，在選擇其他類型的產品時亦應重新審視產品條款。

阿里購證22453，行使價198元，2021年12月24日到期，實際槓桿5.4倍，貼價、低街貨。

阿里購證17783，行使價205.2元，2021年11月30日到期，實際槓桿6.9倍，貼價、低街貨。

阿里牛證53270，收回價175元，行使價173元，換股比率500，槓桿比率9.8倍，相近收回價遠牛中槓桿最高。

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