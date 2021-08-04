【瑞通推介】恒指突抽升　資金即市追近熊

瑞通認股證牛熊證銷售部：受美企績佳帶動，道指隔晚收報35,116點，升278點或0.8%。

恒指周二(3日)下挫461點後獲承接，收市跌幅收窄至40點(或0.2%)，報26,194點。周三(4日)早段曾跌近200點，一度低見26,100點邊緣，其後中國公布7月財新服務業PMI報54.9，好過市場預期，大市迅速抽升，恒指升穿10天線(26,299點)，最多由即市低位反彈逾600點，升穿26,600點。恒指好倉(牛證及認購權證)周二淨流出逾240萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,600萬元，反映投資者追沽看淡後市。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價24,700至24,799點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。

內地官媒發文批評網絡遊戲是「精神鴉片」，但午後下架文章為事件降溫，到傍晚復刊，惟刪掉精神鴉片電子毒品等表述。另一邊廂，騰訊控股宣布推出保護未成年遊戲玩家的新措施，包括未滿12周歲未成年人禁止在遊戲內消費等。騰訊周二最多急挫10.8%，低見423.6元，收市跌幅收窄至6.1%，報446元，仍是表現最差藍籌，並連跌3個交易日。周三早段曾再跌逾2%，低見434元，其後由此低位反彈逾8%，高見469元。周二有超過44億元北水淨沽出騰訊，是淨沽出最多港股。輪證資金流方面，分別有超過9,400萬元和逾2,800萬元淨流入其好倉和淡倉。

小米集團董事長雷軍指，計劃於下周二(10日)晚上進行一場年度演講，並會發布新品及匯報整改情況。另有研究機構報告顯示，小米第二季在歐洲市場的智能手機出貨量按年增長67.1%，市場份額增至25%，首次超越三星在歐洲躍居第一。小米上日以近全日高位25.9元收市，逆市升0.6%，周三早段反覆向上，重上26.8元。周二分別有近240萬元和逾40萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

澳門增至4人確診新冠病毒，當地政府宣布進入即時預防狀態，並啟動全民檢測。另有券商料澳門8月賭收相當於2019年同期約35%水平。銀河娛樂周二收挫3.6%於50元，周三早繼續受壓，跌逾5%，下試47元，連日創52周低位。周二有逾150萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有約730萬元淨流入。

中汽協數據顯示，上半年汽車商品進出口總額按年增長6成。長城汽車4連升後，周二回吐7.9%，收34.8元。周三早段最多回升約7%，一度重返37元。周二有逾580萬元淨流入其好倉，淡倉則有逾50萬元淨流出。

瑞通相關認股證之選擇：

瑞通相關牛熊證之選擇：

免責聲明：由瑞通認股證牛熊證銷售部發出。本結構性產品並無抵押品。結構性產品之價格一般可急升亦可急跌，有可能損失結性產品之全部或重大部分購買價，閣下對此應有所準備。閣下投前應了解產品風險，如有需要應諮詢專業建議。