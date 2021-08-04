【高盛推介】比亞迪連升6日 留意新上市牛證
2021年08月04日 12:03
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高盛(亞洲)有限責任公司：比亞迪近期表現強勢，自上周三(7月28日)起開始連升，當中周二(8月3日)升約0.3%。周三(8月4日)早段則持平開市後繼續上升，高見282.4港元，為連續第6日上升，累計至今升逾35%。
有券商就比亞迪本季將公布重大LFP電池對外付運計劃，至2023年年化電池產能將擴大至逾200吉瓦時等利好因素，上調比亞迪2022至2023年盈測至分別74億及155億元人民幣。該行給予比亞迪「買入」評級，目標價上調至410港元。中汽協公布，上月汽車行業銷量預期完成182萬輛，按年下降13.8%。然而以今年首7個月計，汽車行業累計銷量預期則按年增長19%，完成1,471萬輛。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續部署淡倉，過去5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,880萬元，為同期第二多資金流入的相關資產。當中認沽證佔約1,810萬元，而周二流入熊證的資金則有約130萬元，並較集中在280至285元收回區域的產品。
好倉方面，則見周一(8月2日)及周二共錄得約280萬元資金流入認購證。而周二部署牛證的資金則主要沽出獲利，並有部分轉倉至225元以上收回價的貼牛。
比亞迪牛證54756，收回價220元，行使價216元，換股比率500，槓桿比率4.5倍，新上市。
比亞迪牛證54061，收回價210元，行使價206元，換股比率500，槓桿比率3.9倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
比亞迪熊證68348，收回價300元，行使價304元，換股比率500，槓桿比率9.2倍，相近收回價遠熊中槓桿最高。
比亞迪沽證20862，行使價188.78元，2021年12月10日到期，實際槓桿4.8倍，中期、低面值。
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