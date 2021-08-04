大酒店半年蝕4.52億元不派息 香港半島酒店次季出租率29%
2021年08月04日 12:03
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大酒店(00045)公布，截至6月底止中期業績繼續受到新冠肺炎疫情的重大不利影響，期內股東應佔虧損按年收窄至4.52億港元，每股虧損27仙，考慮到目前的艱難環境及業績，為審慎起見，董事局已議決不宣派中期股息；去年同期虧損11.97億元。
期內，香港半島酒店收入按年增長8%，至3.06億元；出租率升16個百分點，平均房租跌19%，平均可出租客房收入升79%。
此外，公司公布，今年第2季香港半島酒店客房出租率為29%，按年升16個百分點，按季則跌1個百分點。平均房租3,283元，按年升17.08%，按季升24.26%。平均可出租客房收入937元，按年升166.19%，按季升18.45%。
至於其他亞洲地區半島酒店首季客房第2季出租率為32%，按年升11個百分點，按季升12個百分點。平均房租2,922元，按年升18.97%，按季升14.63%。平均可出租客房收入944元，按年升82.94%，按季升86.56%。
至於美國及歐洲的半島酒店次季出租率為39%，按年升19個百分點，按季升17個百分點。平均房租5,737元，按年升16.36%，按季升19.92%。平均可出租客房收入2,215元，按年升127.17%，按季升107.78%。