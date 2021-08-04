【產經直播】港股難言企穩 博強勢股至穩陣？
2021年08月04日 12:10
東網電視更多新聞短片
內地監管一浪接一浪，官媒抨擊網絡遊戲，拖累手遊相關股份急跌，股民等機會撈底，抑或不如吼實國策受惠股較明智？清潔能源、5G概念股、健康產業諗唔諗得過？
港股踏入業績高峰期，阿里巴巴(09988)上季非公認會計準則淨利潤按年升1成，至434億元人民幣，遜市場預期。雖然集團加大回購金額5成，但績後股價仍偏軟，股價短期能否重上200元？
南方東英資產管理特約《ETF指南》每隔周三中午12時45分直播，今集有南方東英銷售及產品策略部ETF策略師李溢琳及訊匯證券行政總裁沈振盈同你解構大市。
南方東英中國醫療健康革新指數ETF
南方東英華泰柏瑞中證光伏產業ETF
南方東英銀華中證5G通信主題ETF
南方東英全球雲計算科技指數ETF
南方東英恒生科技指數ETF
南方東英科創板50指數ETF
南方東英恒生科技指數每日槓桿/反向產品
瀏覽更多ETF及槓桿反向產品：
歡迎網民加入討論及發問！詳情請click入以下連結度睇啦！
1.《on.cc 東網／東方日報》facebook專頁：
2.《東網Money 18》facebook專頁：