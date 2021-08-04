傳Apple與更多中國廠商合作　拓iPhone供應鏈

外媒報道，蘋果公司(Apple Inc.)正與更多中國供應商合作，讓他們在最新iPhone手機生產中扮演關鍵角色，這意味着在美國試圖控制中國科技野心之際，中國的技術競爭力仍在不斷增強。

報道指，立訊精密自鴻海(富士康)與和碩獲得Apple新手機訂單，將負責iPhone 13系列約3%產量，並要求供應商到明年1月底前，生產9,000萬至9,500萬部。立訊過去從未代工iPhone，立訊還將於8月開始生產iPhone 13 Pro。

另有消息人士表示，若中國面板大廠京東方在本季能取得Apple的認證，該公司最快將能於下季開始為iPhone 13系列提供OLED面板。京東方去年便開始為舊版iPhone機型提供OLED。而京東方技術的競爭力對中國而言，是挑戰目前全球最大的OLED供應商三星的最大希望。

Isaiah Research首席分析師Eric Tseng表示，立訊、歌爾聲學、聞泰、藍思近期都獲得Apple訂單，隨着立訊崛起，該公司很可能成為Apple與長期製造夥伴富士康議價的籌碼。Tsengh預計，Apple需要讓供應商來源多樣化以管理成本，未來幾年地緣政治不確定性將持續增加，這為中國供應商提供擴大供應鏈市佔率的機會，並為現有供應商帶來更大壓力。