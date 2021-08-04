瑞信：第3季澳門賭收料弱於預期 勢觸發新一輪賭企盈利下調

澳門一家四口確診新冠肺炎，為當地自去年2月以來首度失守，在Delta變種病毒陰霾之下，據稱賭客紛紛逃亡。歐資券商瑞信發表研究報告，直言澳門已成中風險地區，該行在澳門現場所見，不少賭客都趕做核酸檢測，以便取得無染疫證明可以離澳返回內地。

就該行了解，成功出境的遊客，返回居住地時仍需要進行隔離。另外，珠海當局亦調整了拱北口岸的入境措施，令澳門賭場中場客流下跌。有高級中場的工作人員對該行表示，預計未來兩周客人數目將較7月時減半。

瑞信又指出，暑假8月上半月為傳統旺季，而9月則為淡季，如今內地和澳門都加強了出入境限制，故該行預計，今年第3季澳門賭收將會再次弱於預期，這將觸發新一輪的賭企盈利下調。

就目前所見，該行認為，一旦病毒在內地傳播得更廣，通關限制措施將會持續執行。而澳門境內的確診個案亦為當地博彩業帶來短期的不確定。

更甚的是該行特別指出，回顧過往10個月就算內地和澳門重啟邊境通關，但賭收表現持續遜於市場預期，加上未來復甦之路有變，令該行重申對澳門博彩業審慎的看法。