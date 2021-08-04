調查：資金由港股轉投美股、基金及債券

大新銀行執行董事兼財富管理處主管陳維堅表示，今年上半年該行「VIP銀行」業務表現錄得不錯成績，個人平均資產總值按年升19%；同時受新資金帶動影響，個人平均投資資產總值更飆55%。陳氏亦指，現時港股低迷，相關資金的投入亦有所下降，惟觀察到不少資金轉投至美股、基金、債券等趨勢。

調查在今年1月至6月期間，訪問約600位投資者，年齡為35歲以上、銀行資產管理規模多於100萬元的香港投資者。調查結果顯示，在波動市況下投資者變得更靈活及更果斷，約7成受訪投資者將縮短投資產品的持倉時間；逾8成投資者會更嚴謹遵從目標價或止蝕價。另有逾7成投資者每月會多於1次檢視其投資組合的損益。

調查顯示，投資者在波動市況下更頻密檢視投資組合的表現，逾7成投資者每月多於1次檢視其投資組合的損益，擁有400萬元以上資產組合的投資者則更為頻密，檢視次數為每星期多於一次。同時，他們亦更關注市場動向，8成投資者預計今年較以往多花20%或以上時間瀏覽市場的最新消息。

調查反映投資者重塑新策略以應對波動市況，他們亦期望從財富管理團隊獲得全面及深度的投資組合數據及分析，協助他們迅速回應市況變動。此外，投資者期望獲得個人化的財經資訊，以助他們能更省時並更專注相關訊息。

陳氏指出，結果反映在經濟前景仍未明朗的情況下，投資者需要更多輔助以對應投資新常態，該行亦積極開拓數碼化財富管理服務，以支援客戶的檢視投資表現並管理風險。

市傳理財通開通在即，陳氏亦指，現時該行跨境理財通準備工作就緒，系統及流程上的配套均準備完成，冀當局落實政策時，能成為首批參與之銀行；惟理財通初期屬較簡單產品，並沒有預計實際開通時資金流向的問題。