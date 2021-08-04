金價企1810美元樓上 道期偏軟
2021年08月04日 16:18
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美匯指數報91.99；港匯見7.7747；離岸人民幣(CNH)報6.4560；美元兌日圓報109.11；歐元企1.1873，英鎊處1.3944。金價升上1,814美元。油價個別發展，布油報72.49美元，紐油報70.48美元。歐洲股市做好，道指期貨跌61點。
●市後關注點
-20:15 美國7月ADP私人職位增長
-22:00 美國7月ISM非製造業採購經理指數(PMI)
●港股早段跌至兩萬六關有支持，恒生指數全日升231點或0.88%，收報26,426點。國企指數收報9,419點，升98點或1.06%；科技指數急彈162點或2.43%，收報6,859點，主板成交1,684億港元。大型科技股領漲，騰訊升2.42%，收報456.8元；美團升0.9%；小米集團升3.66%。另外，舜宇光學及瑞聲科技兩隻手機設備股飆分別飆9.9%及6.6%。https://bit.ly/3CnWo2r
-大酒店半年蝕4.52億元不派息，香港半島酒店次季出租率29%。
-澳門防疫失守，通關無期，濠賭股全線下挫。
●滬綜指收升29點，比亞迪漲停，寧德時代升7%。https://bit.ly/3jpkKjx
●中國經濟：
-內地成虛擬貨幣犯罪溫床，過去兩年非法流通金額171億元。
-憂中國監管風險！Wedbush料資金大規模轉投美國科技股。
-《王者榮耀》健康系統升級，禁未滿12周歲用戶充值。
-財新中國7月服務業PMI升至54.9，惟經濟下行壓力依然較大。
-中汽協：7月汽車行業銷量按月跌近1成，按年挫13%。
●澳洲6月零售銷售跌1.8%，符合預期。
●美國網上券商Robinhood股價飆升，單日市值增546億元。
●兩大航運商遭控操縱市場，犧牲客戶利益增加利潤。
●軟銀持有羅氏藥廠390億元股份，看好數據開發新藥策略。
●瑞典制裁華為犧牲品！愛立信獲中移5G合約大跌。
●疫情重燃！內地經濟恐下行，野村降第3季GDP至5.1%。
●新興市場7月資金流入規模銳減至585億元。
●瑞房擬分拆中國新天地在港上市，集資至少39億元。
●天星銀行推中小企貸款沙盒測試，首2年提供還息不還本。
●調查：逾半港人疫下擬增加儲蓄，惟未有理財計劃。
●香港PMI跌至51.3，企業續減聘人手，疫情損外貿需求。