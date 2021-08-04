Delta變種威脅東南亞經濟　衝擊膠手套半導體及多用途車供應

外國傳媒報道，東南亞近期爆發Delta變種病毒疫情，影響了當地工廠運作，衝擊全球橡膠手套、半導體和多用途車(SUV)等商品供應，威脅東南亞經濟復甦。

有調查顯示，多數東南亞經濟體的商業活動在7月大降，與東北亞和西方更具彈性的製造業經濟體形成對比。擁有6億人口的東南亞地區，目前面臨疫苗接種缺乏的問題，導致病毒對經濟的破壞加劇，當局只能封城，使許多工廠停工，尤其印尼、越南、菲律賓和泰國。

作為亞洲第4大汽車出口國、全球最大車廠之一豐田汽車(Toyota)生產基地的泰國，今年7月因疫情導致零組件短缺，要暫停國內3個工廠的生產。擁有三星、富士康和Nike等跨國公司廠房的越南，日前也因疫情而令工人被迫隔離在園區。據越南統計，從7月開始實施嚴格防疫管制以來，南部多個城市、省份的工業產能大降。

在全球乳膠手套市場佔額約67%的馬來西亞，也因封城而令許多手套製造商在6、7月暫停營運。德國晶片大廠英飛凌(Infineon)估計，公司位於馬來西亞工廠停工，將造成數千萬美元的損失，生產放緩也將進一步影響到英飛凌的車廠客戶。

評級機構旗下公司穆迪分析表示，經濟結構集中的亞太經濟體將受嚴重衝擊，這些國家屬於中低收入經濟體，經濟若留下嚴重的傷疤，可能會增加社會風險。