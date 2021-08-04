新世界集團39億售前海周大福金融大廈南塔

新世界集團宣布，以逾32億元人民幣(折合近39億港元)的高價，出售由集團發展位於深圳前海自貿區的前海周大福金融大廈南塔。有關項目近日已完成網上簽約，集團將於南塔落成後，把整幢售予一間世界五百強的跨國金融機構。

據了解，南塔高約120米，總建築面積超過49,000萬平方米。項目位於深圳市前海自貿區的桂灣片區核心地帶，連接5條鐵路綫路交匯的前海交通樞紐。項目總佔地面積18,218平方米，總建築面積245,038平方米，將建成樓高約220米(北塔)及120米(南塔)的地標式雙子塔辦公大樓，並有商業、藝術展覽、綠化公園、表演場地等設施配套。

除已完成平頂的南塔外，北塔也預計將於今年12月底前平頂，整個項目預計於2023年落成，將由周大福集團及新世界集團共同持有營運。

集團又披露，由新世界中國發展的太子灣綜合項目中，整體項目預計於2024年起分階段落成，總投資超過100億港元，將引進深圳購物品牌K11、D·PARK等。另外，新世界中國在深圳的舊城改造，即南山區西麗新圍工業區的項目已獲批，亦與坪山區、羅湖區簽訂戰略合作協議，集團會積極參與深圳城市建設及經濟發展。