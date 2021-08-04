【一手盤攻略】青衣薈藍　靚景交通一網打盡

葵青區環境舒適宜人，有不少綠化地帶，而且區內分支家庭衆多，對住屋需求炙熱。最新由宏安地產發展的薈藍，正正坐落於青衣寮肚路8號，單幢式設計共提供320伙，標準戶介乎開放式至1房間隔，大部分單位可享藍巴勒海峽及馬灣海峽一帶開揚海景，實用面積由181至257方呎不等。

中原地產資深區域營業經理羅漢民表示，青衣區配套完善，連接外區的八條大橋儼如「八爪魚」般，貫通港九新界，駕車前往市區約10餘分鐘，而且青衣站坐擁東涌線及機場快線等一站雙線的優勢，前往機場、西九龍高鐵站、香港站或中環站都非常方便，故此該區經常受不少外區上車客青睞。

薈藍設計別具特色，層與層之間的高度達3.5米，同時項目更以現代化科技產品打造環保、健康的理想居停，不論公共空間還是住客會所，均引進了智能感應燈具、太陽能蓄電照明系統及自動灑水系統；而且薈藍亦採用Smart Pass、Smart Park及Smart Door三大特色，無接觸開門系統及升降機按鈕，締造智能化居所。

薈藍周邊還有不少屋邨商場，前往大型商場青衣城亦非常方便，裡面提供時裝店、餐飲食肆、戲院等，吃喝玩樂一條龍。項目附近亦有青衣自然徑、青衣體育館等運動設施，甚至前往青衣公園欣賞湖畔美景，休閒嬉戲，亦只需約10分鐘車程，想知道更多項目資訊，立刻收看影片！