奈雪的茶再回應食品安全風波

董事會強調，集團在日常業務營運中致力遵守食品安全及產品質量要求。在獲悉新聞報導和廣東省相關政府部門對某些奈雪茶飲店進行的食品安全檢查的執法行動後，隨即成立專項工作組，對新聞報導所提述的事項進行調查。上述的北京兩家奈雪茶飲店已立即暫停營業，以便進行全面調查。

為進一步確保食品安全及避免事件再次發生，將增加聘請外部服務供應商對北京的上述兩家奈雪茶飲店進行消殺的頻率；進一步提升集團的門店經營自動化程度，包括店內庫存管理系統，以準確跟蹤和智能分析庫存水平和主要原材料的有效期，以確保店內員工嚴格遵守和執行集團有關食品安全和產品質量的質量控制政策和程序。

截至公告日期，集團並無因新聞報道所提述的事項受到中國相關政府部門的任何行政罰款。雖然集團的整個奈雪茶飲店網絡已採用完全標準化的食品製備流程，以確保食品安全和食品質量要求，但集團已積極配合相關政府部門對北京的上述兩家奈雪茶飲店進行上門檢查，並按照相關政府部門的指導整改上述兩家奈雪茶飲店的營運，以確保其符合相關適用的食品安全要求。