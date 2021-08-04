新盤陸續有來！兩大上車盤齊發樓書
2021年08月04日 20:47
東網電視更多新聞短片
大批新盤全速部署推售，當中新界區兩個上車盤，同步發布樓書，其中青衣區項目更料於日內率先公布開價。同時，港島區亦再有大型項目計劃登場，料短期內將會啟動推廣銷售攻勢。
●Wetland Seasons Bay 1期樓書上網 面積268呎起細絕天水圍私樓
新盤市場競爭氣氛急升溫。新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第1期，樓書已剛上載至樓盤網站，最細實用面積僅268方呎起，細絕區內私樓，該單位為5A座1樓B6室，屬開放式間隔。而該期整體最大面積為1,158方呎。
發展商早前透露，項目可望於8月上旬公布開價及展開銷售。全數1,224伙中，標準單位佔約70%為兩房或以下細單位，屬項目主打單位類型。
●黃竹坑揚海獲批預售樓花同意書 料8月登場
大批新盤蜂擁登場。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海已獲批預售樓花同意書，展銷廳及示範單位亦接近完成，項目計劃最快8月登場。
該盤由嘉里建設(00683)、信和置業(00083)及港鐵公司(00066)合作發展，整項目由兩座住宅大樓組成，合共提供600個住宅單位。單位間隔多元化，主打兩房及三房單位，亦設有小量一房及四房設計，另設29個特色單位。
●薈藍提供320伙 面積181至257方呎
新盤魚貫登場，宏安地產(01243)旗下青衣薈藍周三(4日)發布售樓說明書。據樓書顯示，項目為單幢設計，實用面積由181至257方呎，預計關鍵日期為2022年12月31日。
當中，項目2樓A05室為其中一個最細特色單位，實用面積181方呎，外連172方呎平台，屬開放式間隔，並設開放式廚房。
據了解，全盤共有320伙，包括開放式單位252伙，一房戶28伙，另特色單位40伙。
●薈藍示範單位首度曝光
發展商積極部署推售新盤。宏安地產(01243)旗下青衣「薈藍」周三(4日)首度開放兩個示範單位予傳媒參觀。其中，參照18樓A09室搭建的連裝修示範單位，實用面積203方呎，大廳連接22方呎露台，屬開放式間隔。
●沙田駿嶺薈洋房逾六千萬元售出
豪宅需求持續上升。據一手銷售資訊網資料，建滔集團(00148)旗下沙田九肚駿嶺薈，周二(3日)售出洋房35號，實用面積2,741方呎，花園及天台面積分別1,142與1,084方呎，成交價6,030.2萬元，呎價2.2萬元。成交紀錄冊列明，買家為發展商關連人士，選用360天付款計劃入市。
●西南九龍匯璽III低座大宅成交價4874萬元
市區現樓項目受買家追捧。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產(00016)旗下西南九龍匯璽III，售出低座皇鑽匯10樓B單位，實用面積1,640方呎，成交價4,874.9萬元，呎價29,725元。