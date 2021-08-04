新盤陸續有來！兩大上車盤齊發樓書

大批新盤全速部署推售，當中新界區兩個上車盤，同步發布樓書，其中青衣區項目更料於日內率先公布開價。同時，港島區亦再有大型項目計劃登場，料短期內將會啟動推廣銷售攻勢。

●Wetland Seasons Bay 1期樓書上網 面積268呎起細絕天水圍私樓

發展商早前透露，項目可望於8月上旬公布開價及展開銷售。全數1,224伙中，標準單位佔約70%為兩房或以下細單位，屬項目主打單位類型。

●黃竹坑揚海獲批預售樓花同意書 料8月登場

大批新盤蜂擁登場。嘉里發展香港區總經理湯耀宗表示，香港仔黃竹坑站港島南岸第2期揚海已獲批預售樓花同意書，展銷廳及示範單位亦接近完成，項目計劃最快8月登場。

●薈藍提供320伙 面積181至257方呎

當中，項目2樓A05室為其中一個最細特色單位，實用面積181方呎，外連172方呎平台，屬開放式間隔，並設開放式廚房。

據了解，全盤共有320伙，包括開放式單位252伙，一房戶28伙，另特色單位40伙。

●薈藍示範單位首度曝光

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