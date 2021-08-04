兆豐大廈長情業主持貨45年終甩手　累計升值逾42倍

二手樓價累積一定升幅，吸引「長情業主」都沽貨套現，灣仔兆豐大廈一房單位，減價68萬元，以600萬元沽出，原業主持貨約45年，單位升值逾42倍。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●灣仔兆豐大廈高層A室，實用面積約417方呎，一房間隔，叫價668萬元，放盤兩個多月，最終願減68萬元，以600萬元將單位易手，實用呎價約14,388元，新買家屬於外區用家，因垂青灣仔校網而決定入市，原業主於1976年以13.8萬元買入，持貨約45年帳面獲利586.2萬元，單位升值超過42倍。

●北角海峰園高峰閣中層F室，實用面積約825方呎，三房間隔，享煙花景，獲區外換樓客以1,983萬元承接，實用呎價約24,036元，原業主早於1996年6月以505萬元購入上址自住，持貨25年帳面獲利1,478萬元，單位期內升值約2.9倍。

●北角城市花園5座高層E室，實用面積約883方呎，三房間隔，望園景，獲區外換樓客以1,600萬元承接，實用呎價約18,120元，原業主於2007年2月購入上址自住，當時作價510萬元，持貨14年帳面獲利1,090萬元，期內升值逾2.1倍。

●西灣河嘉亨灣6座低層H室，實用面積約492方呎，兩房設計，望市景，獲租客以20,500元租入，實用呎租約41.6元，新租客為外區客，見屋苑設有會所，立即租入上址。

●西灣河鯉景灣逸華閣極高層G室，實用面積約672方呎，套三房間隔，擁全海景，開價約1,300萬元，輕微議價後以1,296.8萬元獲同區換樓客承接，實用呎價約19,298元。

●柴灣杏花邨23座低層8室，實用面積約819方呎，套四房套間隔，享海景，以1,338萬元易手，實用呎價約16,337元，新買家屬於用家，原業主於2002年以325萬元買入，持貨19年帳面獲利1,013萬元，單位升值約3.12倍。

●小西灣藍灣半島2座極高層G室，實用面積約455方呎，兩房間隔，獲租客以19,500租入，實用呎租約42.8元，業主於5月以910萬元購入上述單位，收樓一星期已有租客火速承租，即買即租出。

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九龍區

●牛頭角淘大花園C座頂層連天台單位，實用面積約375方呎，兩房間隔，最初開價708萬元，現以686萬元成交，實用呎價約18,293元，新買家見上址連天台放盤，實屬同區罕有，議價後即拍板入市自用。

●啟德1號(II)第3座低層C室，一房間隔，望樓景，實用面積約375方呎，以約16,300元放租1個月，即吸引區內客洽詢，議價後減價500元，以15,800元租出，實用呎租約42.1元，新租客為單身男子，睇樓1次即決定承租。

●鑽石山居屋龍蟠苑C座高層5室，實用面積約383方呎，一房間隔，於已補價自由市場原先開價638萬元，放盤約1個半月，累減20萬元或3.1%，以618萬元沽出，實用呎價約16,136元。

●何文田加多利軒中層C室，實用面積約264方呎，一房連套房間隔，日前以630萬元沽出，實用呎價約23,864元，原業主於2017年4月以620.2萬元購入，持貨約4年帳面升值約9.8萬元，期內物業僅升值約1.6%，屋苑現時約有54個放盤，叫價由450萬元起。

●西南九龍君滙港3座中層F室，實用面積約541方呎，三房間隔，望海景，吸引家庭客承接，原業主睇好後市，叫價企硬，放盤叫價約1,200萬元，僅輕微議減3萬元，最終以1,197萬元成交，實用呎價約22,126元。

●西南九龍浪澄灣6座中層E室，實用面積約547方呎，兩房間隔，享海景，以1,068萬元易手，實用呎價19,525元，原業主於2012年10月以732萬元購入，持貨近9年帳面獲利336萬元，單位期內升值約46%。

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新界區

●東涌區3日錄12宗二手買賣，區內東環3B座高層5室，實用面積412方呎，一房間隔，叫價650萬元，議價後以635萬元成交，實用呎價15,413元，議幅約2.3%，原業主於2015年1月以約409.5萬元一手購入單位，持貨6年轉手，帳面獲利約225.5萬元或升值約55%。

●馬灣珀麗灣23座中層B室，實用面積約707方呎，套三房間隔，享深井海景，叫價880萬元，經議價後，共減25萬元，以855萬元沽出，實用呎價約12,093元，新買家為換樓客。

●荃灣愉景新城11座中層C室，實用面積約493方呎，兩房間隔，外望樓景，日前以14,500元租出，實用呎租約29元，屋苑目前仍有約19個租盤提供，月租叫價由14,800元起。

●屯門居屋龍門居14座低層H室，實用面積約592方呎，日前獲區內綠表首置客垂青，見居屋可承做較長年期的按揭，於未補價第二市場以445萬元購入上自用，實用呎價約7,517元。

●屯門叠茵庭4座中層E室，實用面積約389方呎，兩房間隔，開價582萬元，議價後減價23萬元或4%，以559萬元成交，實用呎價約14,370元，略低於市價，新買家為外區上車客，原業主於2018年5月以535萬元買入，自住3年打算搬大單位，轉手帳面獲利24萬元，物業升值約5%。

●屯門居屋美樂花園2座高層H室，實用面積約694方呎，三房間隔，外區客為鄰近家人居住，方便照應，於已補價自由市場以755萬元購入自住，實用呎價約10,879元。

●屯門居屋兆康H座高層3室，實用面積約449方呎，兩房兩廳設計，新租客為內地學生，見屋苑位置往返市區方便，決定預繳一年租金，以月租10,800元即睇即租，實用呎租約24.1元，如以同類型單位的銀行估值約523萬元計算，租金回報率達2.5厘。

●天水圍居屋天富苑C座高層4室，實用面積約650方呎，三房連套房間隔，原業主調整價格，累積減價37萬元，獲區內綠表客購入，未補價第二市場以463萬元成交，實用呎價約7,123元。

●元朗四季豪園單號屋，實用面積約907方呎，套三房間隔，原先開價1,320萬元，經議價後減價42萬元或約3.2%，近日以1,278萬元沽出，實用呎價約14,090元，原業主於2014年4月以780萬元購入，持貨約7年帳面獲利約498萬元，物業升值約64%。

●元朗瑧頤7月份累錄14宗租賃成交，平均實用呎租約36元，項目高層A6室，實用面積約230方呎，開放式設計，經議價後以9,300元租出，實用呎租約40元，新租客為年輕人，睇樓一日即決定租入。

●粉嶺牽晴間9座高層E室，實用面積約385方呎，兩房間隔，以11,500元獲承租，實用呎租約30元，新租客為一對小情侶，睇樓時立即決定租入單位，怕遲決定更少選擇。

●沙田第一城52座中層E室，實用面積約284方呎，兩房間隔，望樓景，放盤兩個月，原先開價600萬元，減價20萬，以580萬元沽出，實用呎價約20,423元。

●沙田翠湖花園D座中層6室，實用面積約572方呎，套三房間隔，日前以800萬元易手，實用呎價約13,986元，原業主則於2012年以385萬元購入，持貨9年帳面獲利約415萬元，單位升值約1.08倍。

●馬鞍山新港城J座低層1室，實用面積約519方呎，三房間隔，原先開價858萬元，調整至830萬元獲買家承接，實用呎價約15,992元，原業主於2017年5月以730萬元購入，持貨4年帳面獲利100萬元，單位升值約14%。

●馬鞍山居屋錦豐苑D座頂層單位，實用面積約531方呎，兩房間隔，放盤時叫價575萬元，於未補價第二市場以568萬元沽出，減價7萬元或減幅1.2%，實用呎價約10,697元。

●馬鞍山嵐岸5座中層E室，實用面積約590方呎，三房間隔，日前以905萬元易手，實用呎價約15,339元，原業主於2009年以383萬元購入，持貨12年帳面獲利522萬元，單位升值約1.36倍。

●馬鞍山海栢花園5座頂層單位，實用面積約394方呎，附設約329方呎天台，屬區內罕有連天台單位，開價約800萬元放盤僅1日，隨即吸引多組客人洽商承接，最終以778萬元成交，實用呎價約19,746元。