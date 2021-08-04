霧芯科技電子煙首度註冊臨床試驗　惟官媒隨即籲警惕

內地電子煙品牌悅刻母公司霧芯科技宣布，其申報的電子煙臨床試驗項目，已在中國臨床試驗註冊中心(ChiCTR)，及世界衛生組織國際臨床試驗註冊平台(WHO ICTRP)成功註冊。然而，內地官媒隨即發文籲「警惕電子煙流向未成年人」，應進一步加大對向未成年人銷售電子煙的打擊力度。

據報道，霧芯科技的研究項目為期3個月，將研究受試者體內尼古丁的代謝動力學，以及用霧芯科技的產品替代捲菸後對人體生物標誌物的影響。目前，研究團隊已基本完成人體內生物標記物的方法學驗證工作。

霧芯科技聯合創始人、研發與供應鏈負責人聞一龍說：「本次臨床研究將為我們探索電子煙減害程度提供更多科學依據，相關科研成果也可為公眾客觀認知電子煙提供參考。」

然而，霧芯此舉並未能夠釋除監管疑慮。內地官媒發文指，雖然國家已明文規定各類市場主體不得向未成年人出售電子煙，但部分電子煙依舊在向未成年人群體滲透，一些潛藏的風險也值得警惕。

文章引述世衛組織《2021年全球煙草流行情況報告》，指出尼古丁極易上癮，對大腦發育有害，因此必須「更好地管制」電子煙，尤其要關注20歲以下吸電子煙人群。其更引述分析指︰「應進一步加大對向未成年人銷售電子煙的打擊力度。」

霧芯科技股價升幅收窄至1%，報4.9美元。