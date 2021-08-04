再放鷹！聯儲副主席：美國可能2023年開始加息

隨着美國經濟前景趨向樂觀，再有聯儲局官員放鷹，或意味到該局正愈來愈具體地準備縮減量化寬鬆措施的計劃！美國聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)周三(4日)表示，如果經濟發展符合預期，聯儲局可能在2023年開始加息。

克拉里達在演講講稿中表示，提高聯邦基金利率目標區間的必要條件將在2022年年底前得到滿足。現時，當局表示會把利率保持在零水平，直到達到充分就業，以及通脹升至2%並有望在一段時間內溫和超過這一水平。

克拉里達表示，現時的貨幣和財政政策應繼續支持今年經濟活動強勁擴張，但新冠肺炎變種病毒擴散顯然是經濟前景的下行風險。他並預期推動物價上漲的供求失衡會隨着時間推進將消散，而通脹預期將保持穩定。不過，他補充道，通脹前景展望面臨上行壓力。

本周稍早前，聯儲局理事沃勒(Christopher Waller)表示，傾向支持聯儲局在縮減量化寬鬆貨幣政策上提早行動，並且速度要快。

Waller直言，支持最快10月開始縮減行動，預期縮減行動的速度可能會比上一次更迅速。他希望聯儲局減碼按揭抵押證券(MBS)購買的速度要超過減碼美國國債的購買速度。