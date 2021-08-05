東方日報B1：華抗疫「零容忍」礙復甦　GDP按季恐近零增長

新冠肺炎疫情反覆，導致中國經濟添上陰霾。雖然最新出爐的7月財新中國服務業採購經理指數(PMI)勝預期，但隨着變種病毒Delta在內地肆虐，內需消費勢必受挫。投行野村證券更因此一次過調低內地未來兩季，以及今、明兩年經濟增長預測；而第三季國內生產總值(GDP)按季增幅預期，更遭狠削一個百分點至0.3%。該行警告，內地對疫情「零容忍」政策，恐拖慢全面復甦步伐。

野村報告指，這一波疫情可能迫使內地實施自去年春季疫情爆發以來，最嚴格的出行禁令和封鎖。近期暴雨洪災的負面影響亦較預期嚴重，有必要調整GDP預測。

基於疫情在今年9月中旬得到控制，並在10月放寬限制措施的情景預測，以按年變幅來看，今年第三季增長預期由6.4%，下調至5.1%；第四季則由5.3%，降至4.4%；全年增長亦下調0.7個百分點至8.2%。

同時，上月反映中小型企業為主的財新中國服務業PMI達54.9，較6月時的14個月低位50.3，意外勁彈4.6個百分點；與日前出爐、創15個月新低的同月財新中國製造業PMI形成反差。財新智庫高級經濟學家王喆解釋，由於7月相關數據調查恰逢廣東疫情結束和江蘇疫情爆發之間，服務業景氣度高企，製造業相比之下略顯疲弱。7月底局部地區陷困於疫情，料對8月數據產生負面影響，目前經濟恢復基礎不穩固，經濟下行壓力仍大。

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷亦警告，近期疫情較嚴重的江蘇省佔全國GDP約一成，亦是出口及電子產業重鎮，如工廠大規模停工，對內地經濟構成較大影響外，更可能波及全球供應鏈，形成更大衝擊。

事實上，當前歐美政府多數主張「與疫情共存」，把經濟短期表現放首位；反觀，中國則非常重視確診個案「清零」。野村指，內地對疫情「零容忍」的態度，加上房地產領域相關的緊縮措施影響，有礙經濟全面復甦。故該行將明年經濟增速預測下調0.2個百分點至5.1%，並坦言去年內地果斷的出行禁令、封城、檢測追蹤等措施，在控制疫情表現出色，但隨着變種病毒的傳染性愈來愈高，限制措施的代價亦變得更「昂貴」。

面對經濟風險，政策支持是最有效方法。吳卓殷預料，下半年內地政府將加大發債規模，以基建政策推動經濟。至於人民銀行亦會繼續「放水」，包括透過各類流動性工具提供支持，甚或在年底前再降低存款準備金一至兩次，每次減幅50點子。惟野村則指再降準機會不高於50%，且定向降準的機會較大。

人行「放水」大前提，是通脹不失控。為此，市場監管總局近日頻頻出手，繼打壓大宗商品價格後，周三亦針對化肥市場哄抬炒作、價格快速上升的問題，對涉嫌違規的生產及經銷企業立案調查。該局稱，下一步將繼續密切關注化肥價格秩序，加大監管執法力度，嚴厲查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為。內地工信部亦召開平板玻璃價格座談會，表明將千方百計提高平板玻璃生產，哄抬價格者輕則約談，重則要依法查處。