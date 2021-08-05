美股道指收市急挫323點　納指大致靠穩

經濟數據顯示美國就業市場復甦之路不平坦，美股周三(4日)個別發展。道指收報34,792點，跌323點或0.92%；標指收報4,402點，跌20點或0.46%；納指收報14,780點，升19點或0.13%。

備受散戶歡迎的交易平台Robinhood獲女股神Cathie Wood掌舵的ARK基金增持，旗下交易所交易基金(ETF)Ark Fintech Innovation ETF周二買入89,622股。該公司股價繼周二股價大漲24.2%後，周三早段一度飆81.62%，高見85美元，觸發數次熔斷；惟其後升幅縮至約50.41%，收報70.39美元。

晶片公司超微半導體(AMD)股價漲逾5%，收報118.77美元，續創收市新高。此前報道指AMD在顯示卡市場、數據中心及處理器等方面的市佔率不斷上升。

業績方面，通用汽車(GM)第二季經調整稅前盈利41.17億美元，按年虧轉盈，優於市場預期，並上調全年前盈利預測。不過，該公司今季勢受到缺「芯」影響，日前表示其全部3家大型皮卡車工廠下周會暫停營運。GM股價全日下挫8.91%。

受惠召車服務需求急增以及大幅削減成本的措施，召車App公司Lyft第二季經調整後首次錄得盈利，為2,380萬美元。該公司會繼續提供津貼以吸引更多司機重返該平台，第三季盈利預測高於預期，全年亦料錄得盈利，股價全日下挫10.56%，收報49.53美元。

花旗策略員認為，由於經濟復甦和潛在的貨幣政策收緊將令美國債息飆升，美國股市的回報率或許會受到打擊，遂將美國股票評級從增持下調至中性，因為科技股佔比較高，容易受到利率上升的影響。

數據方面，美國7月ADP私人職位增長33萬個，是2月以來最少，並遠少過市場預期的69.5萬個和前一個月的68萬個，反映變種病毒擴散引發市場疑慮。

美國7月ISM服務業PMI由前一個月的60.1點升至64.1點，高於市場預期的60.5點，顯示服務業擴張速度加快。