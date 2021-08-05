鄧建初：冷靜方可股市贏錢　心態主宰成敗

香港這片彈丸之地，只有約750萬人口，卻能於今年東京奧運，獲得了令人驚喜的標青成績。執筆之時，已奪得一金兩銀，打破本港歷史紀錄。運動員全力以赴，螢幕前的觀眾同聲吶喊打氣，悲喜與共，一同投入了這場奧運盛事。

何詩蓓的兩銀游泳獎牌，得獎過程更值得深思。作為泳隊中最有希望奪標的一員，為了讓她有足夠休息以保持體力，港隊游泳教練及隊友作出精明抉擇，放棄了參加決賽無望的女子百米自由式接力賽，發揮團隊精神，犠牲小我，完成大我。何詩蓓賽後接受訪問時，表示其成功之處，是心態佔80%，體能訓練只佔20%。對手實力接近，臨場的心理質素變成奪獎的重要元素，真是可圈可點。

賽前並不為廣大香港市民認識的劍擊選手張家朗，繼25年前滑浪風帆李麗珊後，再次為港爭光，奪得金牌。其奪標過程更神奇，十六強賽事大比數贏世界冠軍意大利選手15比3；八強賽更在落後5分，差1分就出局的時候，保持冷靜，發揮出驚人鬥志，當成有一分就拿一分來打，竟連勝6分。後來居上以15比14贏出，造就踏金之夢。

能在大跌市成功買入低位，原因是初哥年輕時經歷多次中國象棋比賽，訓練出冷靜面對及評估局勢的應對能力。加上近年的寫作生涯，紙上談兵，經過深思熟慮，加上圖表路線圖，對大市方向有一定掌握。然而，任何預測都只是預測，並非百分百中，惟有入市前定好策略，買入後隨即放下止蝕位，買中獲利點升上後，馬上加若干利潤推上變止賺盤，以確保掉頭下跌時力保不失。

當然，此一模式要經過實戰經驗才能真正領悟出來，而心理質素非常重要。可惜的是股價下跌觸及止蝕位時，肯馬上沽貨離場的股民只佔少數，而買入後成功上升，回調時肯止賺套利的更是鳳毛麟角。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)