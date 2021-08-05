彭偉新：明源雲前景向好　股價上望...

港股經過上一周急跌超過2,000點，並向下跌穿25,000點支持，跌至24,748點低位後，整體走勢已經見底。主要因為港股由去年3月疫情期間最低位21,139點持反彈，並於今年2月見31,183點高位後，整個升浪若果按黃金比率的61.8%作出回調的話，恒指的回調目標只是25,000點水平，當大市出現不合理的急跌，雖然或會出現超過原先目標跌幅的可能，但在嚴重超賣下，反而有機會讓大市加快見底。

市場預期，明源雲的毛利率會在2021年升上79.5%，較去年會有1個百份點的提升，加上集團周三公布會以接近6億元人民幣增持SaaS業務，相信有助集團整個業務的增長加快。集團股價自2月升上60.8元高位後回調，並向下跌穿了50天線及100天線，並在上周急跌至最低見23.2元後，走勢開始回穩，並開始作出反彈，股價周三向上升破了10天線外，更挑戰過20天線，在RSI由30元以下的超賣區反彈至50元以上，已反映股價走勢有轉強的情況。投資者可以在33元水平買入，若果按整個回調幅度的38.2%作出反彈，股價可以先上試阻力位38元，只要股價不跌返10天線或30元，暫時毋須止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)