彭偉新：明源雲前景向好 股價上望...
2021年08月05日 07:30
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港股經過上一周急跌超過2,000點，並向下跌穿25,000點支持，跌至24,748點低位後，整體走勢已經見底。主要因為港股由去年3月疫情期間最低位21,139點持反彈，並於今年2月見31,183點高位後，整個升浪若果按黃金比率的61.8%作出回調的話，恒指的回調目標只是25,000點水平，當大市出現不合理的急跌，雖然或會出現超過原先目標跌幅的可能，但在嚴重超賣下，反而有機會讓大市加快見底。
而恒指在向下跌至24,748點後，開始走勢喘定外，亦見到整個走勢轉入反覆上落的局面，料反映大市已經見底。即使日前有消息指內地官媒點名批評騰訊(00700)旗下的手遊，但恒指的跌幅亦並非失控，而該文章被下格後，整個大市又再活力再現，預期港股短期仍然會維持反覆的走勢，並暫時會以20天線為主要的反彈阻力。只要恒指未有再跌穿25,000點的支持，即使短期大市再度回調，亦並非大市完成反彈的憑證。暫時預期恒指將會有一段時間在25,000點至26,800點之間水平徘徊。
雖然市場仍然對內地科技行業會繼續受到更嚴格的監管，令到科技相關股份的整體估值會受到壓力，不過，市場仍然看好數字化處理行業的前景，而明源雲(00909)更為內地房地產開發商及其他地產產業參與者，提供企業級軟件服務產品及企業資源管理解決方案的主要供應商之一。
市場預期，明源雲的毛利率會在2021年升上79.5%，較去年會有1個百份點的提升，加上集團周三公布會以接近6億元人民幣增持SaaS業務，相信有助集團整個業務的增長加快。集團股價自2月升上60.8元高位後回調，並向下跌穿了50天線及100天線，並在上周急跌至最低見23.2元後，走勢開始回穩，並開始作出反彈，股價周三向上升破了10天線外，更挑戰過20天線，在RSI由30元以下的超賣區反彈至50元以上，已反映股價走勢有轉強的情況。投資者可以在33元水平買入，若果按整個回調幅度的38.2%作出反彈，股價可以先上試阻力位38元，只要股價不跌返10天線或30元，暫時毋須止蝕。
京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)