紐油跌至68美元水平　道期穩升

●美匯指數升至92.27；港匯見7.7762；離岸人民幣(CNH)報6.4633；美元兌日圓處109.51；歐元企1.1838，英鎊見1.3889。金價徘徊於1,811美元。布油報70.31美元，紐油跌至68.08美元。比特幣升至3.97萬美元水平。道指期貨升逾70點。

●Uber表示，正關注併購和剝離資產，尤其是外賣業務方面，並指未來可能會退出對滴滴、印度食品外賣公司Zomato、自動駕駛公司Aurora，以及東南亞出行公司Grab的投資。

●美國聯儲局副主席克拉里達(Richard Clarida)稱，若經濟發展符合預期，聯儲局可能在2023年開始加息。

●外媒報道，美國拜登政府周四(5日)將在白宮與底特律汽車生產商舉辦活動，屆時將宣布新的汽車排放限制和新的電動車銷量目標。

●美國7月ADP私人職位增長33萬個，是2月以來最低，並遠少過市場預期的69.5萬個和前一個月的68萬個，反映變種病毒擴散引發市場疑慮。

●美國7月ISM服務業PMI由前一個月的60.1點，升至64.1點，高於市場預期的60.5點，顯示服務業擴張速度加快。

●港股ADR指數收報26,497點，升71點或0.27%。

●即月恒生指數夜期收報26,363點，升5點，低水64點，成交14,563張。

●紐約期油收報每桶68.15美元，跌2.41美元或3.4%；布蘭特期油收報每桶70.38美元，跌2.03美元或2.8%。

●紐約12月期金收報每安士1,814.5美元，升不到0.1%。

●英國富時100指數收報7,123點，升18點或0.26%；法國CAC指數收報6,746點，升22點或0.33%；德國DAX指數收報15,692點，升137點或0.88%。

●巴西央行議息後宣布，將基準貸款利率上調100點子，為連續第4次加息，並創自2003年以來最大的單次加息幅度，至5.25厘。央行預計，下次議息仍將按同樣的幅度加息。

●內地電子煙品牌悅刻母公司霧芯科技宣布，其申報的電子煙臨床試驗項目，已在中國臨床試驗註冊中心(ChiCTR)，及世界衛生組織國際臨床試驗註冊平台(WHO ICTRP)成功註冊。

●遊戲業再中槍？官媒評論：稅收應向傳統行業適度看齊。

●華置預警上半年轉蝕，涉恒大股息銳減88%。

●宏利金融上半年收入淨額增69%，派息0.28加元。