另類奧運節目？半新股高台跳水！「三料新股王」變地底泥…
2021年08月05日 08:00
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港股跌市成交大，升市成交縮，顯見市底仍然偏弱。畢竟過去一個月一路跌一路接飛刀的股民，呢一刻見到啲貨更平都無能為力；手持現金的亦不會着急入市，所以短期市況仍然是易跌難升，有限度維持短炒的話，只有炒股不炒市。其中一招，係每朝早睇內地有咩負面政策消息，引發邊個板塊的龍頭股大跌，就留意即市博反彈機會，但都只能小注兼即日埋單計數，唔好貪心放過夜。
咁多隻科技股之中，小米集團(01810)表現都算硬淨，皆因其主力做智能手機業務，而且又搞埋車，兩瓣都唔係政策打擊對象，所以股價表現強過其他網購同遊戲股。聽聞下周會有新消息公布，相信此前股價會有承接，可以望多兩眼。
此外，今年一隻表現惡劣的半新股，乃首季招股上市時曾為「三料新股王」的快手(01024)，股價由上市以來高位417.8元，跌至周三(4日)低位僅102.3元，足足打了二五折。冇睇錯，係二五折，即「75% off」，係貼貼切切的「夏季大清貨」。呢啲股升又升得離譜，跌又跌得誇張，個股當輪證咁炒，但基本上市以來大部分時間都係炒落，兼且已穿招股價，嚟到呢啲價，真係咩位沾手都輸死人。只能夠說，氣氛此一時，彼一時。氣氛好，山雞可變鳯凰；氣氛差，幾叻都難飛得起。投資嚴格執行止賺止蝕紀律，永遠是自保法門。
講開呢個case，嚟緊見到市傳某內地資金的「街市股」欲在港招股，集資接近40億元。老實講，類似快手呢啲同科技相關的個股都跌到咁款，純綷係各區街市開舖賣菜賣肉，筆者想像唔到點解可以值咁高估值。監管部門雖然歡迎所謂中概股回歸，但都要守好過龍門。股民面對呢類新股，仲係要頭腦清醒，記得賭要賭得精明，唔賭唔會輸！
東網產經專欄作者 帥哥