另類奧運節目？半新股高台跳水！「三料新股王」變地底泥…

港股跌市成交大，升市成交縮，顯見市底仍然偏弱。畢竟過去一個月一路跌一路接飛刀的股民，呢一刻見到啲貨更平都無能為力；手持現金的亦不會着急入市，所以短期市況仍然是易跌難升，有限度維持短炒的話，只有炒股不炒市。其中一招，係每朝早睇內地有咩負面政策消息，引發邊個板塊的龍頭股大跌，就留意即市博反彈機會，但都只能小注兼即日埋單計數，唔好貪心放過夜。

講開呢個case，嚟緊見到市傳某內地資金的「街市股」欲在港招股，集資接近40億元。老實講，類似快手呢啲同科技相關的個股都跌到咁款，純綷係各區街市開舖賣菜賣肉，筆者想像唔到點解可以值咁高估值。監管部門雖然歡迎所謂中概股回歸，但都要守好過龍門。股民面對呢類新股，仲係要頭腦清醒，記得賭要賭得精明，唔賭唔會輸！

東網產經專欄作者 帥哥