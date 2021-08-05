鄧聲興：遊戲業政策風險切勿忽視

據中國電競遊戲行業市場分析，2020年中國電子競技遊戲用戶高達4.88億人，年齡集中在19至22歲，佔比39.7%，18歲及以下佔比為9%。2021年上半年，中國遊戲用戶規模達到6.67億，同比增長1.38%。手遊每月活躍用戶達5.48億，每月人均使用時長超過20小時，接近一半付費用戶年齡在30歲以內，24歲以下用戶接近三成。同時，手機遊戲用戶以男性為主，年輕化特徵顯著，Z世代已逐漸成為手機氪金玩家的主流人群。

6月《王者榮耀》每月男性活躍用戶1.09億、每月人均使用時長1,831分鐘。《和平精英》男性用戶月活量6,600萬，每月人均使用時長710分鐘。而其中，騰訊又是目前遊戲市場絕對主力，2020年市佔率達54.46%，位居龍頭。2020年騰訊網絡遊戲收入為1,561億元人民幣，佔中國遊戲市場總收入的一半以上，其中《王者榮耀》又是騰訊集團最賺錢的遊戲。儘管目前騰訊以《王者榮耀》為試點推出「雙減、雙打、三提倡」的7條新舉措，但可能仍難逃監管之手。

隨着近日內地加強對多個行業的監管，接二連三推出行業整頓政策，惹得市場憂慮氛圍低迷，相關股份應聲下跌。包括教育行業的「雙減」措施、網絡餐飲平台外賣送餐員權益保障、監管目前短視頻網絡平台禁止未成年人在線上直播出現等。在此特意提醒投資者，日前行業政策風險大，要多加留意避開政策打壓風險，尤其是與民生相關的行業。

香港股票分析師協會主席 鄧聲興(作者為註冊持牌人士，並未持有上述股份)