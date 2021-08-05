金曹：食粥食飯要睇8月底聯儲表態

7月中美關係再度緊張，兩國股市出現兩極化，美股不理會通脹壓力、新冠變種病毒個案上升、及國債上限引致政府停擺的多重威脅，標指創歷史新高，顯示了投資者認為美國聯儲局將繼續做「鴿」，暫時不理會通脹，每月購買國債釋放流動性及維持零利率，直到經濟重啟。只要經濟不好，美股市在寬鬆貨幣環境之下持續上升的操作邏輯不變。

不過，中港股市在7月明顯調整。中國針對大型電商的市場壟斷、收緊消費融資、數據私隱及沉迷遊戲對青少年的影響等，恒指跌穿了200天線27,800點水平，大量對沖盤沽低至24,800水平，大跌3,000點。大市超賣如反彈一半，即約1,500點，8月將會在26,300點附近進行攻防戰。可能內地當局不希望A股跟隨美股炒高，給外資「剪羊毛」的機會，如美股面對通脹壓力及經濟復甦力度減弱而回調超過10%，中港股市反而有機會於8月或9月先觸底反彈，回到200日線約27,800點附近。

美股因7月28日參議院通過了1.2萬億美元基建法案受到支撐，另外8月中後期，兩院將結束休會，很大機率將重啟談判提高美債上限，讓聯儲局有「子彈」繼續買債。最關鍵是8月26日至28日將舉行Jackson Hole全球央行年會，市場預期聯儲局屆時有機會公布縮減買債的細節和時間表。另外，8月19日將公布的7月聯儲局議息會議紀要，對央行年會公布的縮減買債路徑會有啟示，全球股市食粥食飯要睇8月19日至28日聯儲局發放的消息。

7月嚴重超賣，8月期指在25,400點加倉博上，密集成交區25,700至25,750點，7月期指結算26,146點，估計8月初在26,300點炒上落沒有方向，只要穩守25,700點水平問題不大，8月活躍期權方易區在24,500至27,400點，即期權莊家預期8月結算不會低於24,500點，而高於27,400點機會亦不大，8月19日之前應無大動作，在中軸26,300點炒幾百點上落波幅。

期權及程式交易專家 金曹