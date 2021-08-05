布里斯本聯排別墅聯展　入場首期低至23萬港元起

澳洲向來是香港人的移民熱門地，各個城市亦具優勢，Ray White今次特別精選布里斯本的聯排別墅項目，無論任何要求、任何地段，一定可以搵到你的心水樓盤！是次聯展提供兩房或以上屋型，入場首期低至23萬港元，呎價只需2,300港元起。

國際奧委會於7月21日表決通過由布里斯本主辦2032年的夏季奧運會，是繼悉尼及墨爾本後第三個主辦奧運的澳洲城市。作為澳洲百年代理，於全國設有超過1,000間分行的Ray White，今次特別為一眾有意移民澳洲、甚至已經手持簽證但仍未決定落腳點的讀者介紹位於布里斯本兩大名校區Ascot及Indooroopilly的物業。事實上，聯排別墅在澳洲當地非常搶手，一盤難求，更莫論在海外市場推售，絕對是自住及投資保值之選。

布里斯本樓價遠低於悉尼和墨爾本，但人工卻與兩大城市睇齊，生活成本低令布里斯本成為州內移民首選地。作為澳洲第三大城市，當地政府積極推動布里斯本經濟，投入逾600億澳元發展並落實不同基建項目如交通網絡、醫療、教育、能源等，如發展往來市中心至機場及布里斯本南面的大型城市道路網絡、重新開發皇后碼頭區（Queen Wharf），在該地段建立世界級綜合旅遊度假及娛樂區，興建世界級酒店、賭場等，加上發展基建所創造的近1萬個就業機會，預期可為布里斯本帶來可觀的旅遊收入。另一方面，受惠「奧運效應」，將可推動當地經濟急速起飛，刺激樓價上升，更應提早入手把握項目升值潛力。

今次Ray White帶來位於當地傳統豪宅區Ascot、布里斯本馬場圍畔的唯一大型聯排別墅屋苑Ascot Aurora，屬少數鄰近市中心的項目，是次第一期海外獨家發售，發展商提供5%首期、低至23萬港元起上車優惠。這個屋苑由澳洲奢侈品定制豪宅設計師BDA設計，提供兩房至四房單位連雙車位，全部連多功能房可升級為睡房，等如免費送多間房。屋苑內更自設獨立會所，更有泳池、戲院、燒烤區及健身室等私人設施，另項目規劃超過3成土地為綠化園林。該樓盤步行7分鐘可達火車站及購物中心，其另一大賣點，就是其地段處罕有貴族名校區，附近匯聚百年歷史頂級私立女校St Margaret’s Anglican Girls School及Ascot State School等名牌學府，高尚社區質素深受港人歡迎。

距離布里斯本市中心僅20分鐘的Arabella聯排別墅屋苑，位處布里斯本西南區Oxley，是次共提供53套三房及四房低密度聯排別墅，入場價親民，其中四房連雙車位戶型只需345萬港元，管理費低至每周約47澳元。

Arabella的雙層住宅設計簡約優雅，樓高2.7米，起居和用餐空間寬敞，屋內採用雅致的歐洲裝潢和現代家居布置，可直通私人庭院。屋苑內社區設施配套齊備，擁有度假級的泳池、燒烤區、圖書館和餐廳，即使足不出戶亦可享受多元化休憩空間。

從項目只需3分鐘車程便可到達火車站、超級市場、藥房及郵局等，生活配套充足便利，前往Indooroopilly購物中心及華人集中地Sunnybank僅需15分鐘，直達當地著名學府昆士蘭大學(UQ)和昆士蘭科技大學(QUT)亦只需十多分鐘。Arabella更提供買地起屋項目供買家選購。

此外，今次聯展亦會推介布里斯本最頂尖超級名校網區Indooroopilly的Long Pocket Indooroopilly。Long Pocket Indooroopilly坐落於Brisbane River河畔之上，其最大賣點是坐擁港人熟悉的Indooroopilly State學校、St Peters Lutheran高中及Ironside State學校這三所頂尖名校，緊挨著昆士蘭大學，教育資源豐原，深受家長歡迎，項目呎價由2,600港元起。

推開Long Pocket Indooroopilly陽台的門，映入眼簾的是一片綠意盎然的森林和一條緩緩流淌的河流，生機盎然。物業毗鄰為全布里斯本最大的兩個高爾夫球場Indooroopilly Golf course 及St Lucia Golf Links，住客可步行到附近的河邊小路及戶外活動空間，在北部還有一個集設計師品牌、電影院、酒吧和各種美食於一身的大型購物商場，6至8分鐘車程更可抵達Indooroopily 購物商場及Toowong Village。

根據Domain發表的澳洲最新季度樓價報告顯示，布里斯本錄得13年來最強勁樓價升幅。在奧運效應下，不論自住客、抑或投資者，市場對布里斯本的低中高價物業需求勢必大增，當地樓價追趕悉尼這第一大城市更指日可待。

Ray White將於本周六、日於尖沙咀星光行16樓舉辦澳洲布里斯本聯排別墅聯展暨投資講座，屆時設有兩個免費講座，提供投資布里斯本物業及移民澳洲分享的講座，其中已移局澳洲30年的港台夫婦將會以移民角度和大家分享在布里斯本的生活點滴，細說當地住宿、學校、經濟及未來發展，又會與大家分享布里斯本的樓市行情、當初為甚麼選擇布里斯本而非悉尼及墨爾本、當地的學校教育、就業、創業與營商環境等實用資訊，有意考慮移民或想送子女到當地留學的家長萬勿錯過。

澳洲布里斯本聯排別墅聯展暨投資講座

日期：8月7至8日（星期六、日）

時間：上午11時至下午7時

地點：尖沙咀星光行16樓1633室 (The Balmoral Display Gallery)

每日一場免費講座時間：

下午1時—「奧運效應」布里斯本投資策略

下午4時—移民布里斯本港台夫婦分享會