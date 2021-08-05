恒指倒升逾百點　阿里及美團漲2%

港股由跌轉升，恒生指數最多升過142點，最新仍升逾130點，升上26,560點水平；國企指數升逾40點或0.4%，報9,462點；恒生科技指數升逾30點或0.5%，報6,898點。主板成交暫逾323億港元。

科網股領升，阿里巴巴升2.5%，美團升2%，騰訊及小米升0.4%至0.5%；快手跌幅擴大至逾6%，至98.05元。

重磅股普遍下跌，滙豐控股、友邦保險及建設銀行同跌0.3%，中國移動跌0.2%。港交所升1.5%，至526.5元。

【09:21】恒指偏軟 科網股個別發展 中石油跌2%

港股未能延續周三(4日)升勢，恒生指數低開36點或0.14%，報26,390點；國企指數低開16點或0.18%，報9,402點；恒生科技指數低開23點或0.35%，報6,835點。主板成交暫逾43億港元。

大型科網股個別發展，騰訊跌0.9%，快手挫近5%跌至100元關，創逾52周低位；美團及小米暫無升跌。阿里巴巴升1.3%報194.9元。

重磅股升跌不一，滙豐控股跌0.8%，中國移動跌0.6%，友邦保險跌0.5%；而建設銀行升0.1%，港交所升0.4%。

國際油價受壓，「三桶油」向下走，中國石油股份跌2%，中國海洋石油跌1%，中國石油化工跌0.8%。