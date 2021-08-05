郭家耀：港股短期難有突破 龍頭體品股長線可看好
2021年08月05日 10:40
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正榮金融業務部副總裁郭家耀稱，市場對內地監管政策的憂慮紓緩，新經濟股由低位回升，加上有政策支持的板塊表現理想，帶動港股近日由低位反彈。不過，市場仍在猜測內地監管底線，投資情緒相對審慎，大市回升至現水平或難再上。另外，市場關注業績期各大企業表現，相信此前市況難有太大突破，短期反覆上落機會較大，恒指在27,000點有一定阻力，下方支持則在25,800點。
近期手機設備股走勢強勁，他指，一方面市場熱炒新能源車概念，帶動車載鏡頭需求，其次，各大手機品牌陸續推出新產品，對相關股份亦有一定刺激。另外，最近有傳蘋果公司(Apple Inc.)有意為新一代旗艦手機尋找更多中國供應商，消息對相關股份有利，尤其是舜宇光學(02382)，股價亦屢創新高，相信其前景仍樂觀，但短線股價累升已多，宜待調整時再作長線吸納。至於瑞聲科技(02018)表現相對落後，短線博反彈值博率較高，但長遠則炒作空間不大。
內地推動全民健身計劃，刺激體育用品股熱炒，郭認為，安踏體育(02020)及李寧(02331)等龍頭企業，今年銷售表現理想，雖然估值已升至高位，但長遠內地消費水平仍有提升空間，龍頭品牌亦不斷增加市場份額及滲透率，未來業績表現值得憧憬，兩股股價已升至高位，短線難免有反覆，但長線仍有吸納價值。