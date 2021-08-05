郭家耀：港股短期難有突破　龍頭體品股長線可看好

正榮金融業務部副總裁郭家耀稱，市場對內地監管政策的憂慮紓緩，新經濟股由低位回升，加上有政策支持的板塊表現理想，帶動港股近日由低位反彈。不過，市場仍在猜測內地監管底線，投資情緒相對審慎，大市回升至現水平或難再上。另外，市場關注業績期各大企業表現，相信此前市況難有太大突破，短期反覆上落機會較大，恒指在27,000點有一定阻力，下方支持則在25,800點。