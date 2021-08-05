【高盛推介】港交所強勢　資金以淡倉為主

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所股價近日相對強勢，過去一周從500港元水平之下累積上升近5%，周四(5日)早段高見527元。

港交所將於下周三(11日)公布2021年中期業績，市場預期上半年純利預測介乎68.32億至71.4億元，按年上升30.6至36.4%。

觀察個股輪證資金流向，股價向好資金以淡倉部署為主，港交所淡倉於過去5個交易日持續見資金流入，合共約1,200萬元，是同期第二多資金流入的淡倉產品，其好倉則見資金流走。

港交所沽證16464，行使價500.05元，2022年12月21日到期，實際槓桿3.4倍，最貼價中期證中槓桿最高。

港交所沽證18493，行使價453.6元，2021年12月21日到期，實際槓桿8倍，高槓桿、行使價440至525元間、2個月期以上產品槓桿最高。

港交所購證﻿13712，行使價568.5元，2021年10月20日到期，實際槓桿11.8倍，行使價525至575元間、2個月期以上產品槓桿最高。

港交所牛證55285，收回價490元，行使價488元，換股比率500，槓桿比率13.3倍，相近收回價產品槓桿最高。

港交所熊證57059，收回價560元，行使價562元，換股比率500，槓桿比率13.5倍，相近收回價產品槓桿最高。

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