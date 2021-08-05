內地監管風暴持續　中企赴港上市恐面臨更嚴格規範

滴滴出行赴美上市觸發內地監管風暴，市場預期中概股多改變策略，轉往香港首次公開招股(IPO)，不過，外媒引述消息指出，中企赴港上市恐面臨更嚴格的規範，同時或被迫接受較低的估值。

事實上，滴滴在美國上市前曾經探索過在香港上市的可行性，但鑑於中國對於企業、車輛和司機的許可標準復雜，公司恐難以滿足香港規範的要求。

而規模較小的滴滴同行競爭對手嘀嗒出行(Dida)去年10月亦透露在香港上市的意願，但今年4月申請未獲通過，其後重新提出申請。

Morrison & Foerster香港合夥人姚穎敏指出，香港監管機構在批准IPO方面採取較「家長式」的做法。

隨着香港交易所提高主板市場的年利潤要求，並誓言要打擊誇大公司市值等「可疑的IPO活動」，交易所監管在某些方面將變得更加強硬。

在中國監管打壓下，多家中企已傳出暫停赴美IPO，外媒上月報道，物流平台Lalamove、生鮮店商美菜(Meicai)等企業，正考慮從赴美轉至香港上市。