許繹彬：恒指26100點有支持　投資者要「執生」

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，近日港股繼續以「消息」為主導，由於早前不斷在國內傳出各種監管風暴，拖累大市不同板塊，如教育、醫療及科技股等均出現大幅調整，更引發一輪斬倉潮。

儘管港股周三(4日)呈現反彈，更一口氣升穿10天、20天及直逼50天線。從圖表來看，似呈「轉勢」，但他認為因港股在「大病」過後，相信根基仍未穩固，市場上偶有風吹草動，大市便有可能再次跌至「七個一皮」，因此，後市相信仍會繼續受「消息」所帶動，戲劇性事件仍會頻生，所以投資者要懂「執生」及以「小試牛刀」的心態去面對，恒指暫可先以26,100點作初步支持，上望26,800點作波幅區間，若在升市中能出現北水南下增加，致超過2,000億港元成交，才可確認短期調整已經完成。