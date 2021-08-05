撈底時機到？「中國巴菲特」稱已買騰訊　再跌再入...

內媒報道，有「中國巴菲特」之稱的段永平周三(4日)在社交平台寫道，「今天買了點騰訊控股，再跌再多買些。」報道又指，段永平過去對騰訊的操作不多，在2018年騰訊大跌期間開始少量買入騰訊，認為股價調整帶來買入機會。

他曾表示，「遊戲公司給消費者提供好遊戲和別的公司提供好產品沒有任何差別，不存在良知的問題。他個人很喜歡玩遊戲，覺得玩遊戲沒有甚麼不好，但是凡事過度了都不好。」又指，好的遊戲絕對是好生意，但一般的遊戲未必是；很少遊戲公司賺錢，但賺錢的遊戲公司可以賺很多的，比如騰訊。

段永平有「中國巴菲特」之稱，向來奉行價值投資法，他也是知名品牌「步步高」集團創辦人。

騰訊股價最新報451.2港元，跌5.6元或1.226%。