撈底時機到？「中國巴菲特」稱已買騰訊 再跌再入...
2021年08月05日 11:48
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官媒發文批評網路遊戲是「精神鴉片」後，騰訊控股(00700)股價急瀉。中國監管風暴持續發酵，騰訊今年以來股價已挫約20%，較今年高位更累瀉逾40%，僅次於2008年金融危機期間48%的跌幅。投資者關心騰訊是否到達撈底時機之際，「中國巴菲特」直言已買入騰訊，更指再跌便再入手。
內媒報道，有「中國巴菲特」之稱的段永平周三(4日)在社交平台寫道，「今天買了點騰訊控股，再跌再多買些。」報道又指，段永平過去對騰訊的操作不多，在2018年騰訊大跌期間開始少量買入騰訊，認為股價調整帶來買入機會。
他曾表示，「遊戲公司給消費者提供好遊戲和別的公司提供好產品沒有任何差別，不存在良知的問題。他個人很喜歡玩遊戲，覺得玩遊戲沒有甚麼不好，但是凡事過度了都不好。」又指，好的遊戲絕對是好生意，但一般的遊戲未必是；很少遊戲公司賺錢，但賺錢的遊戲公司可以賺很多的，比如騰訊。
段永平有「中國巴菲特」之稱，向來奉行價值投資法，他也是知名品牌「步步高」集團創辦人。
騰訊股價最新報451.2港元，跌5.6元或1.226%。