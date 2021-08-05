【瑞通推介】美團上試220元　資金即市反手開淡倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國私營機構就業職位增長遜預期，加上聯儲局副主席預計2023年開始加息。道指隔晚收報34,792點，跌323點或0.9%。

恒指上日先跌後回升，收報26,426點，升231點或0.9%。周四(5日)早段好淡爭持，失守26,400點。恒指好倉(牛證及認購權證)周三(4日)淨流出近5,800萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾3,500萬元，反映投資者對後市偏淡。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價24,700至24,799點，而熊證街貨重貨區為收回價27,100至27,199點。

官媒警惕電子煙流向未成年人，思摩爾早段最多跌近8%、低見36元水平，其後跌幅逐步收窄，並倒升上39元之上。另外，快手再創新低，更失守「紅底」，開市後愈跌愈多，跌超過8%，於96元水平徘徊。

近期在低位橫行整固的美團，周三走勢反覆，全日收升0.9%，報213.6元，繼續受制下移中的10天線(約227.6元)阻力。內地媒體報道，武漢市市場監管局集體約談7家社區團購經營商，包括美團優選等簽署《承諾書》，確保疫情期間市場價格穩定。美團周四早段曾跌逾2%，回落至210元以下，其後倒升，挑戰220元。周三有約2億元北水淨沽出美團。輪證資金流方面，分別有逾860萬元和逾570萬元淨流出其好倉和淡倉。

據報蘋果公司(Apple Inc.)計劃引入更多中國供應商生產其新款iPhone，其中舜宇光學首次進入iPhone供應鏈，提供後置攝像頭鏡頭。舜宇周三在成交配合下出現突破，急飆近一成，以全日最高位251.8元收市，是表現最佳藍籌並結束3連跌走勢。周四早段曾再漲約3%，高位逼近260元，再創新高。公司將於本月16日公布上半年業績。周三分別有逾500萬元和近260萬元淨流入其輪證好倉和淡倉。

信義光能績後普遍獲券商上調目標價，股份維持近期強勢，周三收升2.6%報18.1元，連升第5日，期間累漲27%，重返2月以來高位。周四早段一度回吐逾4%至17.3元水平。周三有逾90萬元淨流入其輪證好倉，淡倉同日亦有逾10萬元淨流入。

國務院公布全民健身計劃，冀2025年體育產業總規模達5萬億元人民幣，刺激體育用品股集體上揚。安踏體育上日最多飆10.4%，破頂高見191.9元，不過高位出現獲利沽壓，全日收漲4.7%於181.9元。周四早段回落約2%，回試178元，其後倒升。周三有約3.3億元北水淨賣出安踏。輪證資金流方面，逾90萬元淨流入其好倉，另淡倉有逾100萬元淨流入。

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