陳蓓敏：港交所目標價538元

美國公布多項經濟數據，好壞參半，7月私人企業新增職位為33萬個，遠低於市場預期69.5萬，加上新型肺炎病毒升溫，道指形態乏力。巴西央行加息1厘，為18年來最大加息幅度。

內地7月服務業PMI升至54.9，按月升4.6個百分點，較6月速度加快，顯示服務業比製造業動力較佳，生產指數和新訂單指數都較6月為高。隨着新變種病毒出現，第三、四季增長見審慎。

澳門有感染新冠病毒個案，澳門和珠海政府嚴厲執行核酸測試和封閉管理14天。除賭場外，大部分公共場所暫時關閉。雖然如此，投行紛紛降低8月和9月賭收預測。澳門博彩股又被打回去年5月位置，未來兩季難有憧憬。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。客戶和作者持有港交所。