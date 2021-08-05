陳蓓敏：港交所目標價538元
2021年08月05日 12:07
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美國公布多項經濟數據，好壞參半，7月私人企業新增職位為33萬個，遠低於市場預期69.5萬，加上新型肺炎病毒升溫，道指形態乏力。巴西央行加息1厘，為18年來最大加息幅度。
內地7月服務業PMI升至54.9，按月升4.6個百分點，較6月速度加快，顯示服務業比製造業動力較佳，生產指數和新訂單指數都較6月為高。隨着新變種病毒出現，第三、四季增長見審慎。
澳門有感染新冠病毒個案，澳門和珠海政府嚴厲執行核酸測試和封閉管理14天。除賭場外，大部分公共場所暫時關閉。雖然如此，投行紛紛降低8月和9月賭收預測。澳門博彩股又被打回去年5月位置，未來兩季難有憧憬。
港股恒生指數10天線，能否補回7月26日下跌裂口區域機會存在，剛巧地，熊證密集區域正處於27,100至27,300點。早前內地對某些板塊監管監控，即把相關企業股打落地獄。周三(4日)有全民健身計劃，立即起哄帶動體育產業，料可達五萬億元人民幣產業經濟，體育用品股齊起舞，安踏(02020)創新高，李寧(02331)也有5.6%，特步(1368)升12.2%。科技指數守穩，立於10天線，試其支持力度。港交所(00388)將公布中期業績，市場料其純利約有三成增長。技術走勢動力不俗。建議候低吸納於500元，目標價538元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG082。客戶和作者持有港交所。