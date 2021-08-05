大行上調滙控目標價至52元　評級「增持」

公司管理層對風險成本、貸款增長及資本回報看法仍正面。該行預計滙控年內將進行20億元回購。該行整合滙控次季業績表現後，上調今年全年每股盈利預測20%，目標價由51元上調至52元，評級亦自「中性」升級至「增持」。

摩根士丹利發表報告，上調滙控今年每股盈利預測21%，2022年及2023年亦分別上調13%及8%，以反映今明兩年預期信貸損失減少，及預期淨息差自2023年起有增長，該行上調滙控目標價由46元上調至48元。雖滙控表現穩健，惟相信有更好投資對象，維持「與大市同步」評級。

該行預計今年滙控將錄得1.7億美元信貸回撥，明年則作出25億美元撥備，即信貸損失22個點子，低於滙控中期預測的30至40個點子區間。該行料滙控2023年淨利息收入可錄得8%增長，同時料當年營運成本將上升，信貸成本29點子。

該行並預計，滙控將於第4季公布5億美元回購計劃，其後分別於2022年及2023年進行20億美元回購，料今年全年維持0.24美元派息，下調2022年及2023年派息預測至分別28美仙及36美仙，原先預測分別為30美仙及38美仙。