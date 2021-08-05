【產經直播】撈底港股　抑或轉投美股？

內地監管力度有增無減，港股周四(5日)走勢反覆，處於當局監管風眼之一的科網股命運危危乎，與美股納指近期表現大相逕庭，即使隔晚聯儲局官員「放鷹」，美股大型科網股仍可靠穩，投資者轉投美股懷抱可分散風險？

內地官媒日前批評網絡遊戲危害未成年人身心健康，被點名的騰訊《王者榮耀》即「補鑊」，要求未成年用戶每晚10時至早上8時禁玩遊戲，並限制其課金數額。另外，有「中國巴菲特」之稱的段永平出手買入騰訊，想跟住博反彈係咪時機？

市況日升日跌，想分散風險做收租佬，其實又唔一定買舊磚頭返嚟嘅？今集《三星資產運用(香港)特約：ETF解密》找來三星資產運用ETF投資策略副總裁凌子敬，及獨立股評人林嘉麒，同你跟進最新大市情況、焦點板塊。

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