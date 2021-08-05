九龍倉置業半年基礎淨盈利跌15%　復甦前景未明朗

期內，由於市況靠穩，投資物業重估錄得的未變現虧損收窄至2.78億元。

海港城整體收入(包括酒店)減少11%，營業盈利減少17%；商場收入減少11%，營業盈利則減少19%。時代廣場整體收入的跌幅收窄至8%，營業盈利減少25%；商場故收入減少11%，營業盈利減少36%。

公司指出，雖然零售銷售已見底，但在各地放寬邊境管制前，整個業界仍要承受巨大壓力。當前的空置率及疲軟的市值租金繼續壓抑租金收入。同時，由於入境旅客絕迹，酒店依然虧損，尤其是大部分政府紓困計劃已經結束，當中包括資助額龐大的「保就業」計劃。即使收入較去年顯著增加，但仍不足以抵銷基本營運成本，復甦前景尚未明朗。

經濟不穩及在家工作的辦公模式令寫字樓需求持續偏軟。新寫字樓落成增加供應量，過剩的現有供應或需時間消化。