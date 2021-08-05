【高盛推介】舜宇見歷史新高 可留意高槓桿購證
2021年08月05日 12:21
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高盛(亞洲)有限責任公司：有報道指蘋果公司(Apple Inc.)將為新款iPhone引入更多中國供應商，手機設備股近日做好，舜宇周四(5日)早段高見259.4港元的歷史高位，其後倒跌。
觀察個股輪證資金流向，舜宇好倉及淡倉周三(4日)均見資金流入，分別有約500萬及250萬元流入。
舜宇光學牛證54105，收回價210元，行使價206元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，相近收回價產品槓桿最高。
舜宇光學熊證54069，收回價280元，行使價284元，換股比率500，槓桿比率7倍，相近收回價產品槓桿最高。
另外，計劃部署認購證則可留意高槓桿購證(16825)，行使價269.08元，2021年10月5日到期，實際槓桿6.6倍，行使價250至270元間、2個月期以上產品槓桿最高。
另一手機設備股瑞聲科技周三上升逾7%，周四早段回落2%。如看好瑞聲可留意中長期、輕微價外購證(17915)，行使價58.93元，2022年2月23日到期，實際槓桿4.9倍，行使價50至60元間、3個月期以上產品槓桿最高。
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