【高盛推介】舜宇見歷史新高　可留意高槓桿購證

高盛(亞洲)有限責任公司：有報道指蘋果公司(Apple Inc.)將為新款iPhone引入更多中國供應商，手機設備股近日做好，舜宇周四(5日)早段高見259.4港元的歷史高位，其後倒跌。

觀察個股輪證資金流向，舜宇好倉及淡倉周三(4日)均見資金流入，分別有約500萬及250萬元流入。

舜宇光學牛證54105，收回價210元，行使價206元，換股比率500，槓桿比率5.7倍，相近收回價產品槓桿最高。

舜宇光學熊證54069，收回價280元，行使價284元，換股比率500，槓桿比率7倍，相近收回價產品槓桿最高。

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