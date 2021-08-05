中美爭霸！林毅夫：再過30年　美國大概就會心悅誠服

外地媒體報道，北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫預言，到了2050年，中國人均生產總值(GDP)將達到美國的50%，但因中國人口是美國的4倍，故整體經濟規模將是美國的兩倍。「到那時，美國大概就會心悅誠服」。

他表示，按購買力平價計算，中國的GDP於2014年就超過美國；按市場匯率計算，國際上一般共識是，中國經濟規模會在2030年超越美國。不過，由於這次疫情，英國一家研究機構預測，可能讓中國提前兩年超過美國。

林毅夫指出，1900年，八國聯軍(英國、美國、法國、德國、意大利、俄國、日本、奧匈帝國)是當時世界上8個最強的工業國，按購買力平價計算，加起來的GDP佔全世界50.4%。

到了2000年，八國集團(G8，美國、英國、德國、法國、意大利、俄羅斯、日本、加拿大)當中只換了一個國家，即加拿大取代奧匈帝國。這一年，G8的GDP加起來佔全世界47%。也就是說，100年後，發展中國家那麼努力，也只不過是讓世界上8個最大、最強的工業國家在全世界經濟比重中下降3.4%。

然而，到了2018年，G8的GDP佔全世界比例降到34.7%，使中國認為是「百年未有之大變局」，其中，美國在2000年的GDP佔全世界21.9%，現在大概只佔16%。

他預期，到了2050年左右，中國東部沿海地區人均GDP就會跟美國一樣，產業和技術水平和美國相比也沒有了差距，美國對中國「卡脖子」的空間就沒有了。與此同時，中國還有中西部10億人口，差不多是美國的3倍，但人均GDP只有美國的1/3，仍有快速發展潛力。

林毅夫又指出，這種轉變是有歷史印證的，例如在八國聯軍和G8中唯一的亞洲國家：日本，在整個20世紀都是亞洲經濟的領頭羊，惟2010年中國經濟規模超過日本，現在中國經濟規模更是日本的2.8倍，「再不高興也改變不了事實」。