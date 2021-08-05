信銀國際料今年全球GDP增長5.6%

中信銀行(國際)首席經濟師卓亮表示，今年全球生產總值(GDP)增長可升至5.6%，抵銷去年3.5%的萎縮。當中，中國經濟增速強勁，全年GDP可望升至8.5%，香港GDP增長則有望超過6%。

卓氏指出，受惠於中國穩健的供應鏈，今年內地的國際貿易有望維持強勢。

中國上半年貨物出口按年上升28.1%，進口則上升25.9%；6月份貨物進出口總額亦按年增加22%，連續13個月錄得增長。雖工業生產已經基本回復至疫前水平，惟內部經濟復甦仍存在不平衡，個人銷售數字乏力，6月零售銷售的兩年年均名義增速為4.9%，扣除通脹後，實質增長或僅有3.5%。

人民銀行於上月下調金融機構存款準備金率0.5個百分點至8.9%，是次降準屬於全面、而非定向，出乎市場預期之外，卻不代表貨幣政策方向出現根本性改變；惟不排除年底前將再次降準，以確保流動性合理充裕。

隨着中國經濟增長繼續領先，加上出口及貿易數字強勁，疊加國內通脹壓力較細，尚能維持正利率，估計人民幣兌美元匯價在年內會在6.4至6.55之間波動。

本港方面，勞工市場亦見改善，失業率從2月的7.2%高位快速下降。卓氏表示，按目前速度，失業率將於年底前跌穿5%。若香港與內地恢復通關後，將對香港整體經濟，特別是旅遊及零售業注入強心針。

港元拆息(Hibor)近月維持在低於0.1厘水平，今日更降至0.077厘。卓氏指出，美聯儲局正式實行加息之前，港元拆息將不會有明顯抽升壓力，料將會維持在現水平輕微波動。事實上，參考上輪加息周期，香港亦有機會不立即跟隨美國加息。