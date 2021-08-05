油價偏軟 道期微升14點
2021年08月05日 16:21
東網電視更多新聞短片
美匯指數報92.21；港匯見7.7764；離岸人民幣(CNH)報6.4567；美元兌日圓報109.59；歐元企1.1839，英鎊處1.3916。金價報1,812美元。油價偏軟，布油報70.03美元，紐油報67.84美元。比特幣企3.8萬美元水平。道指期貨升14點。觀望英央行議息，歐股個別發展，英股跌0.01%，德股及法股分別升0.18%及0.53%。
●市後關注點
-19:00 英倫銀行議息
-20:30 美國上周新申領失業救濟人數
-20:30 美國6月貿赤
●港股未能延續周三(4日)升勢，恒生指數全日收跌221點或0.84%，報26,204點；國企指數跌122點或1.3%，報9,296點。主板成交暫1,617.4億港元。主要科網股中，騰訊控股跌3.9%，報439元。快手曾跌至88.7元創新低，收挫15%。
●滬綜指收跌10點，外資淨賣出19億人民幣。https://bit.ly/3ChAptE
●中國經濟：
-內地監管風暴持續，中企赴港上市恐面臨更嚴格規範。
-打工仔愛歎每日一啡？中國科技部：日飲逾6杯增痴呆症風險。
-北京衞健委：生三孩獎勵30天生育假只是過渡政策。
●俄羅斯鼓勵購國產電動車，擬推最多6萬元買車補貼。
●內地極端氣候頻繁，全球供應鏈再迎來新挑戰。
●遊戲業再中槍？官媒評論：稅收應向傳統行業適度看齊。
●Robinhood股價飆50%，市值超越Twitter。
●中銀保監延續給予港保險業優惠措施1年。
●星展香港料純利增長加快，已簽跨境理財通合作協議。
●傳騰訊旗下微信已恢復新用戶註冊。
●英股議息前受壓，Adidas挫3.6%。
●波音737 Max傳於中國試飛，有望解除禁航令。
●以太幣近2個月高，軟件升級或降發行速度。