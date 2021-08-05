油價偏軟　道期微升14點

美匯指數報92.21；港匯見7.7764；離岸人民幣(CNH)報6.4567；美元兌日圓報109.59；歐元企1.1839，英鎊處1.3916。金價報1,812美元。油價偏軟，布油報70.03美元，紐油報67.84美元。比特幣企3.8萬美元水平。道指期貨升14點。觀望英央行議息，歐股個別發展，英股跌0.01%，德股及法股分別升0.18%及0.53%。

●市後關注點

-19:00 英倫銀行議息

-20:30 美國上周新申領失業救濟人數

-20:30 美國6月貿赤

●港股未能延續周三(4日)升勢，恒生指數全日收跌221點或0.84%，報26,204點；國企指數跌122點或1.3%，報9,296點。主板成交暫1,617.4億港元。主要科網股中，騰訊控股跌3.9%，報439元。快手曾跌至88.7元創新低，收挫15%。

●中國經濟：

-內地監管風暴持續，中企赴港上市恐面臨更嚴格規範。

-打工仔愛歎每日一啡？中國科技部：日飲逾6杯增痴呆症風險。

-北京衞健委：生三孩獎勵30天生育假只是過渡政策。

●俄羅斯鼓勵購國產電動車，擬推最多6萬元買車補貼。

●內地極端氣候頻繁，全球供應鏈再迎來新挑戰。

●遊戲業再中槍？官媒評論：稅收應向傳統行業適度看齊。

●Robinhood股價飆50%，市值超越Twitter。

●中銀保監延續給予港保險業優惠措施1年。

●星展香港料純利增長加快，已簽跨境理財通合作協議。

●傳騰訊旗下微信已恢復新用戶註冊。

●英股議息前受壓，Adidas挫3.6%。

●波音737 Max傳於中國試飛，有望解除禁航令。

●以太幣近2個月高，軟件升級或降發行速度。