長和中期純利增長4成　售歐洲發射塔獲利253億元

截至今年6月底止6個月，長和收入按年增長11.81%至2,123.86億元，其中佔比僅次零售的電訊巨頭歐洲3集團，收入按年增長6.5%至431.6億元。

然而，歐洲3集團期內EBIT(除息、稅前盈利)按年下滑23.77%至56.01億元，以當地貨幣計算更跌逾三成，其中意大利方面的收入按年倒退10.28%，原因是競爭激烈，活躍客戶人數及每月每戶平均收入(ARPU)俱跌，EBIT按年倒退34.79%，主要是持續提升網絡令資產基礎擴大，推高折舊及攤銷開支。事實上，意國電訊業務期內更錄得非現金商譽減值約155億元，抵銷不少從出售發射塔資產的利好。

以本幣計算，英國、愛爾蘭及奧地利電訊業務之EBIT均按年倒退，瑞典的EBIT也僅升2%，均與網絡資產基礎擴大有關。

零售方面，上半年分部收入按年增長12.21%至826.21億元，EBIT按年增長62.34%至54.89億元。中國保健及美容產品期內同店銷售按年升17.8%，收入按年增長31.73%至115.99億元，6月底止1年內淨開店183家，為所有保健及美容產品商舖淨增量約46%，中國以外亞洲及東歐分別淨開店112及80家。西歐保健及美容產品收入按年增長18.41%至353.32億元，主要是疫情封鎖期間仍有營業。

要留意的是，加拿大油企赫斯基能源被併入Cenovus Energy(CE)後，長和於CE的持股僅餘15.71%，因此長和業績的列帳分部不再有「能源」，油氣方面表現改於「財務及投資與其他」一項反映，惟其上半年錄EBIT負25.18億元，原因包括「能源業務及若干非策略股權投資之減值及撇減」。

主席李澤鉅坦言，疫苗對變種新冠病毒之成效、疫情導致各方面流通量降低而出現之相關通脹風險及供應限制，對未來持續帶來危機與不確定性，但若無其他不可預見的情況，集團應可繼續現行長步伐，並預期今年全年達致穩健表現。