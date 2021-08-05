九置：下半年租金仍有下行壓力

吳天海在網上發布會表示，零售銷售額仍未重返兩年前水平，市場需求受到經濟、疫情影響而放緩，香港正欠缺遊客消費，看不到有大的理由，零售銷售能在短時間內重返2019年水平。不過，首期電子消費券正式派發後，旗下商場的消費和人流增加，期望有滾雪球效應，但不能單靠兩三日的表現，去預測為九置帶來多少增長。

吳天海表示，酒店過去一年多受到相當大壓力，一日未恢復通關，就只能做本地遊生意，酒店業務也沒有轉虧為盈的機會，而今年下半年全面通關機會不大。他指，目前「宅度假」（Staycation）變成酒店的主流業務，周末入住率高達8至9成，但平日回落到約兩成，平均入住率為3至4成，預計同業處於相近水平。

他坦言，酒店一定要做成本控制，但「要做嘅、大部分已經做咗」，目前旗下酒店以及業界正面臨在通關後人手不足的問題，因為行業有部分從業員轉行，礙於前景未明，入行的人數也減少。雖然「今日唔夠生意做」，但當生意他日重新回來，業界面臨的問題將變成如何保持高的服務水平。

九龍倉置業中期派息減少14%，吳天海形容情況是「身不由己」，因為派息政策向來是撇除物業重估後基本盈利的65%，所以是「跟方程式做出嚟」。

對於之前有投行在上月初實地考察，並發報告指海港城及時代廣場的實際空置率分別為16%及18%，明顯高於業績報表所示。吳天海表示，大家計算空置率方法不同，「冇話啱定錯、大家用唔同嘅呎」。他重申，沒有做生意，不代表沒有租客，因為過去一兩年很多租客轉換。

寫字樓方面，他指受到疫情衍生的「在家工作」所影響，現象會維持多久、會否為市場帶來根本性影響，要看長遠一點才知道，但本來市場處於供過於求，所以都需要時間消化。