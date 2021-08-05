長實：香港經濟回復　料中環商廈空置逐步改善

香港地產市道方面，他認為目前勢頭良好，並相信趨勢會持續，例如集團的波老道項目售價創下亞洲分層單位最貴紀錄，並且由本地人購買，因為疫情下缺乏了內地購買力。他指，地產是公司的本業，除了政府招標外，也會從農地或酒店轉住宅用途等方法來補充土地儲備。

至於中環區寫字樓空置率上升。他認為，最壞情況已過去，香港經濟慢慢回升之中。從過往歷史看，只要中環出租率下跌，外區的公司都會搬回中區，故他相信只要給予幾個月時間，中區寫字樓的空置率會改善。

今年6月時，市傳長實擬放售倫敦瑞銀總部5 Broadgate商廈，李氏不個別評論個案，但坦言公司物業組合每日都會收到有興趣買家出價，但不論價錢好壞，都不代表公司一定要賣，當中又以中國內地的物業尤多。

在盈利好轉之下，被問及公司會否增派息或增加回購，李氏表示，回購和派息是集團的中長期策略，不會改變。當中派息會期望隨着公司的盈利上升而增加。